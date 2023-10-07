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الشركة البلغارية المتخصصة في إنتاج صناديق البطاريات تعتزم فتح فرع لها في منطقة الزريبة من ولاية زغوان

Publié le Samedi 07 Octobre 2023 - 18:17 قراءة: 0 د, 56 ث
      
تعتزم الشركة البلغارية،" أكومبلاست ج أس سي" المتخصصة في إنتاج صناديق البطاريات، فتح فرع لها في منطقة الزريبة من ولاية زغوان، وفق ما أعلن عنه مديرها التنفيذي "هريستين نيكولوف".

وفي هذا الإطار ، كان لمدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، لقاء بالمدير التنفيذي لهذه الشركة وممثل مجموعة "مونباط" البلغارية، ستانيسلاف جيليازكوف.
وأشار نيكولوف، خلال هذا اللقاء ، إلى أن هذا القرار تم اتخاذه من أجل مرافقة تطور مجموعة "مونباط"، المساهم الأكبر في شركة بطاريات نور.
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وأعرب المستثمر عن إعجابه بمرونة مسار إحداث فرع لشركته في تونس و الذي من المقرر أن تبدأ أنشطته مع بداية سنة 2024، وفق ما نشرته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
ومن جهته ، بين ممثل مجموعة "مونباط"، امتلاك المجموعة البلغارية لــ60 بالمائة من أسهم شركة نور للبطاريات منذ سنة 2021.
وبين أن المجموعة تطمح إلى مضاعفة عدد الموظفين في الشركة، والذي يبلغ حاليا 250 شخصا، ثلاث مرات، من أجل زيادة القدرة الإنتاجية للشركة والتصدير إلى أسواق آسيوية وإفريقية جديدة.
و ثمن مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي اختيار المؤسستين البلغاريتين تونس كوجهة للاستثمار، راجيا أن تحقق الشركتان النجاح في أحسن الظروف وتكونا أنموذجا يحتذى به لتركيز شركات بلغارية في تونس


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