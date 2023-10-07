وزارة الأسرة تشرع في إسداء خدمات الإعاشة ب94 مركب طفولة و22 مركزا مندمجا للشباب

شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنّها شرعت منذ يوم الاثنين الماضي في إسداء خدمات الإعاشة بـ94 مركب طفولة و22 مركز مندمج للشباب والطفولة لفائدة 5945 طفلا مكفولا بنظام الوسط الطبيعي.



وعزّزت الوزارة تدخّلاتها الاجتماعيّة في هذا المجال بأن رصدت اعتمادات تفوق 13.5 مليون دينار لتأمين خدمات الإعاشة ومستحقّات العودة المدرسيّة لفائدة الأطفال فاقدي السند وأبناء العائلات ذات الوضعيّات الخاصة.

ويجري استكمال الاستعدادات اللوجستية لتشمل خدمات الإعاشة خلال السنة التربويّة 2023-2024 كلّ مركبات الطفولة ال 105 ليرتفع العدد الإجمالي للأطفال المنتفعين إلى 6700 طفلا.



...



وتؤمن مؤسسات الطفولة في هذا المجال تقديم أكلة لفائدة الأطفال المكفولين من أبناء العائلات ذات الوضعيّات الخاصّة ومحدودة الدخل على مدار السنة الدراسيّة بالولايات والمناطق ذات الأولويّة على غرار مناطق الروحيّة وبرقو بولاية سليانة ودقاش وتمغزة وحزوة من ولاية توزر وغنوش والمطوية من ولاية قابس وجمنة وسوق الأحد والفوار بقبلي والمغيلة والرقاب والمزونة وبئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد وسبيبة وفريانة وجدليان وتالة بولاية القصرين.

ويتمّ يوميّا إعداد أكلات متوازنة تتوزّع بين ساخنة وجافّة استجابة لمقترحات الأطفال ووفق الضوابط الصحيّة طبقا لتوصيات المعهد الوطني للتغذية لضمان تغذية سليمة ومتكاملة لكل الأطفال.





