الكاف: دعوة إلى التسريع في نسق انجاز عدد من المشاريع المعطلة وحلّ الإشكاليات المتعلّقة بها

إتفق أعضاء اللجنة الجهوية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية بالكاف، خلال جلسة عمل انتظمت، اليوم الجمعة، بمقر الولاية، على تسريع نسق إنجاز بعض المشاريع التي تلاقي صعوبات مختلفة، وذلك عبر فضّ مختلف الصعوبات التي تعترضها.



وتطرّق الحاضرون في الجلسة إلى مشروع تهيئة الطريق الجهوية عدد 60 على طول 46 كلم وبكلفة 36 مليون دينار، والذي يأتي في صدارة المشاريع المستوجب تسريع نسق إنجازها، باعتبار أن نسبة تقدم الاشغال بهذا المشروع تبلغ حاليا 73 %، في حين أنّه كان من المؤمل أن تكون في مرحلتها الأخيرة، حيث حالت بعض الاشكاليات العقارية والنقص في المواد الانشائية دون سير الاشغال على الوجه الافضل.

وقد تمّ الاتفاق أثناء الجلسة، الملتئمة تحت إشراف المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية الكاف، نزار الجمعاوي، على التسريع في فضّ هذه الاشكاليات، وايجاد الحلول لها، مع التوصية بإعطاء الأولوية لاستكمال الدراسات الفنية والمالية، وإطلاق طلب العروض لمشروع دراسة وتهيئة وتدعيم مبنى المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف، سيما وأن المعهد أصبح يشكل خطرا على الطلبة وإطار التدريس بما يستوجب توفير فضاء بالمعهد العالي للإعلامية لمواصلة الدروس به في انتظار اصلاح المعهد.



...



كما تمت التوصية خلال الجلسة بالتسريع في عملية اختيار العقار الذي سيخصص لمشروع انجاز مشروع مسرح الهواء الطلق بمدينة الكاف الذي تقدر كلفته بـ3.5 ملاييم دينار وتحديد جلسة للغرض خلال الاسبوع القادم.

واستعرضت اللجنة الصعوبات التي تعترض مشروع تهيئة مسبح المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف بكلفة 1.5 مليون دينار والذي يرتبط إنجازه باسناد صفقة القسط الثاني المتعلق بالهندسة المدنية والكهرباء والذي صدر في شأنه طلب عروض في مناسبتين دون تسجيل مشاركة.