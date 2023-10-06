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الرابطة الثانية : غدا افتتاح الموسم الجديد مستهل الجولة الافتتاحية

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 14:09 قراءة: 1 د, 27 ث
      
تفتتح يوم غد السبت بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 حيث تتطلع بعض الفرق للعودة من جديد الى مصاف النخبة، فيما يسعى البعض الآخرللصعود لأول مرة في تاريخها للرابطة المحترفة الأولى.

وسيشهد نظام البطولة هذا الموسم على صعود صاحبي المركز الاول عن المجموعة الأولى والثانية الى الرابطة المحترفة الاولى فيما سينزل اصحاب المراتب 12 و13 من كل مجموعة الى رابطة الهواة مستوى أول..

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وتفتتح المجموعة الأولى سباق البطولة غدا حيث يستضيف نادي حمام الأنف فريق جندوبة الرياضية وسيسعى فريق الضاحية الجنوبية الى تحقيق الانتصار الأول لهم من أجل تامين انطلاقة موفقة في السباق . ولئن يبدو مسعى الفريق المحلي في المتناول الاّ أنّ الفريق الضيف تحت قيادة المدرب هيكل العياري لن يساوم في النتيجية وسيدافع عن كامل  حظوظه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أقلها تحصيل نقطة التعادل.

ومن جهته يتحول أمل حمام سوسة النازل الى الرابطة الثانية الى بن عروس لمواجهة سبورتينغ المكان، في مقابلة يريدها أبناء المدرب حكيم البرقي منطلقا لصفحة جديدة في طريق العودة لمصاف فرق النخبة بعد أن كافح الفريق طيلة الموسم الماضي من أجل ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى فيما يبحث الفريق المحلي عن تحقيق فوز معنوي مع بداية البطولة

وسيكون ملعب حمدة العواني بالقيروان مسرحا لمباراة شبيبة القيروان ومستقبل وادي الليل، في حوار يسعى فيه ابناء عاصمة الاغالبة الى الانطلاق بقوة في مسار جمع النقاط واعادة سيناريو الموسم الماضي الذي كان فيه الفريق قريبا من الصعود لولا عثراته في الجولات الأخيرة التي اتاحت الفرصة لمستقبل المرسى لكسب السباق نحو الصعود.
ويعد الفريق الضيف رقما صعبا في بطولة مجموعته وكان قد برز الموسم الماضي مكملا مشواره في سباق الصعود في المركز الثالث خلف مستقبل المرسى وشبيبة القيروان

ولحساب المجموعة الثانية تقام غدا مباراة وحيدة ستقام في ملعب مصطفى الدوري المعشب (ميدون) بين الأمل الرياضي بجربة والهلال الرياضي الشابي


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