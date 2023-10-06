الرابطة الاولى: حكام الجولة السادسة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 7 والاحد 8 اكتوبر الجاري بداية من الساعة الثالثةبعد الظهر
المجموعة الاولى
السبت 7 اكتوبر 2023
المجموعة الاولى
السبت 7 اكتوبر 2023
في ملعب باردو
الملعب التونسي ـ النجم الساحلي وليد الجريدي
في ملعب سليمان
مستقبل سليما ـ النادي الافريقي امير العيادي
الاحد 8 اكتوبر 2023
في ملعب باجة
الاولمبي الباجي ـ قوافل قفصة ايمن النصري
المجموعة الثانية
السبت 7 اكتوبر 2023
في ملعب رادس
الترجي الرياضي ـ الاتحاد المنستيري نصال بن لطيف
الاحد 8 اكتوبر 2023
في ملعب تطاوين
اتحاد تطاوين ـ مستقبل المرسى امير لوصيف
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي ـ النادي البنزرتي محمود قصيعة
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