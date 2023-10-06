الرابطة الاولى: حكام الجولة السادسة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 7 والاحد 8 اكتوبر الجاري بداية من الساعة الثالثةبعد الظهر



المجموعة الاولى

السبت 7 اكتوبر 2023



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في ملعب باردو

الملعب التونسي ـ النجم الساحلي وليد الجريدي



في ملعب سليمان

مستقبل سليما ـ النادي الافريقي امير العيادي



الاحد 8 اكتوبر 2023

في ملعب باجة

الاولمبي الباجي ـ قوافل قفصة ايمن النصري



المجموعة الثانية

السبت 7 اكتوبر 2023

في ملعب رادس

الترجي الرياضي ـ الاتحاد المنستيري نصال بن لطيف



الاحد 8 اكتوبر 2023

في ملعب تطاوين

اتحاد تطاوين ـ مستقبل المرسى امير لوصيف

في ملعب المتلوي

نجم المتلوي ـ النادي البنزرتي محمود قصيعة