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الرابطة الاولى: حكام الجولة السادسة

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 14:10 قراءة: 0 د, 34 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 7 والاحد 8 اكتوبر الجاري بداية من الساعة الثالثةبعد الظهر

المجموعة الاولى
السبت 7 اكتوبر 2023
...

في ملعب باردو
الملعب التونسي ـ النجم الساحلي وليد الجريدي

في ملعب سليمان
مستقبل سليما ـ النادي الافريقي امير العيادي

الاحد 8 اكتوبر 2023
في ملعب باجة
الاولمبي الباجي ـ قوافل قفصة ايمن النصري

المجموعة الثانية
السبت 7 اكتوبر 2023
في ملعب رادس
الترجي الرياضي ـ الاتحاد المنستيري نصال بن لطيف

الاحد 8 اكتوبر 2023
في ملعب تطاوين
اتحاد تطاوين ـ مستقبل المرسى امير لوصيف
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي ـ النادي البنزرتي محمود قصيعة


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