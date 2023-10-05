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اتحاد بن قردان - حكيم عون مدربا جديدا

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 17:35 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اعلن اتحاد بن قردان، اليوم الخميس، عن تعيين حكيم عون مدربا جديدا لفريق الاكابر لكرة القدم خلفا للمدرب شهاب الليلي.
وحصلت القطيعة مع شهاب الليلي بعد الهزيمة امام الاولمبي الباجي في الجولة الخامسة.
وكان فريق بن قردان فاز في مقابلتين مقابل ثلاث هزائم في الجولات الخمس الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (المجموعة الاولى).
وستكون المباراة الاولى لعون مع الفريق في الجولة السابعة ضد فريق قوافل قفصة .
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