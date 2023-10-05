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الحرس الوطني يحبط 88 عملية هجرة غير نظامية ويلقي القبض على 43 وسيطا

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 16:17 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أحبطت وحدات الحرس الوطني 88 عملية هجرة غير نظامية وأنقذت 1131 مجتازا خلال أيام 02, و03 و 04 أكتوبر 2023، وفق بلاغ أصدرته اليوم الخميس الإدارة العامة للحرس الوطني.

وأوضحت إدارة الحرس في تفاصيل العمليات الأمنية،أن وحدات إقليمي الحرس البحري بالوسط و الحرس الوطني بصفاقس أحبطت 33 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وأنقذت 791 مجتازا منهم 543 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء .

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وتم إتلاف 23 مركب حديدي وحجز 10 محركات بحرية , وزورق مطاطي ، إضافة إلى حجز 04 وسائل تم استعمالها في نقل المجتازين برا وبحرا و دراجة نارية لكشف المسالك.

كما تمكنت وحدات إقليمي الحرس البحري بالساحل و الحرس الوطني بنابل من إحباط عدد 55 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 337 مجتازا تونسيا .

وأتلفت 11 مركبا بحريا إضافة إلى حجز 14 وسيلة تم استعمالها في نقل المجتازين برا وبحرا و دراجة نارية لكشف المسالك.

من جهة أخرى تمكنت وحدات الحرس الوطني في عملية المداهمات التي تمت تحت غطاء قانوني، وفق نص البلاغ، من ضبط 43 نفرا مفتش عنهم من أجل التوسط و التنظيم لعمليات الاجتياز و حجز مبالغ مالية من العملة التونسية و الأجنبية .






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