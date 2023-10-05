بطولة اليكانتي للتنس - معز الشرقي يخرج من الدور ثمن النهائي على يد الفرنسي هوغو غرونيي

خرج التونسي معز الشرقي المصنف 284 عالميا اليوم الخميس من الدور ثمن النهائي لبطولة اليكانتي الاسبانية للتنس التي تقام على ملاعب صلبة اثر خسارته امام الفرنسي هوغو غرونيي المصنف 213 عالميا صفر-2 (4-6 و4-6).



وكان معز الشرقي تغلب في الدور السادس عشر على الارجنتيني تياغو اغوستين تريانتي المصنف 111 عالميا 2-صفر (6-4 و6-4) وفي الدور التمهيدي الثاني على السلوفاكي لوكاس بوكورني المصنف 614 عالميا 2-صفر (6-2 و6-3) وفي الدور التمهيدي الاول على الاسباني بابلو اونيون غير المصنف 2-صفر (6-2 و6-1).

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