رابطة ابطال افريقيا وكاس الكنفدرالية: سحب القرعة المجموعات يوم الجمعة بجوهانسبورغ

تجرى عملية سحب قرعة مرحلة المجموعات لمنافستي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية لكرة القدم, يوم الجمعة المقبل ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت تونس بمدينة جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا), حسبما أعلنته اليوم الاربعاء الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم "كاف".

واوضح نفس المصدر :"تنطلق مراسم القرعة على الساعة الواحدة ظهرا , بسحب قرعة كأس الكنفدرالية, التي تكون متبوعة بسحب قرعة رابطة الأبطال وسيتم نقل حفل سحب عملية القرعة مباشرة على الموقع الرسمي للكنفدرالية القارية (كاف أون لاين كوم) وعلى قناة الكاف عبر "يوتوب".



وفي ما يلي الأندية المتأهلة لمرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية:



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الترجي الرياضي-النجم الساحلي (تونس)-الأهلي المصري (حامل اللقب -مصر) - الهلال (السودان) - آساك ميموزا (كوت ديفوار) - شباب بلوزداد (الجزائر) - نادي نواديبو (موريتانيا) - جواننغ قالاكسي (بوتسوانا) - ماميلودي سونداونز (جنوب إفريقيا) - نادي ميدياما (غانا) - بترو لواندا (أنغولا) - نادي بيراميدز (مصر) - نادي سامبا (تانزانيا) - تي بي مازمبي (الكونغو الديمقراطية) - الوداد البيضاوي (المغرب) - يونغ أفريكانز (تنزانيا).



وفي مايلي الأندية المتأهلة لمرحلة المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية:



النادي الافريقي (تونس)- أبو سليم (ليبيا) - هلال بنغازي (ليبيا) - نادي لوبيتو (أنغولا) - ديابل نوار (الكونغو) - نادي دريمس (غانا) - فيوتشر (مصر) - نهضة بركان (المغرب) - اسبيرانس سغرادا (أنغولا) - سيكوكون يونايتد (جنوب إفريقيا) - ستاد مالي (مالي) - سوبر سبور يونايتد (جنوب إفريقيا) - سوار (غينيا) - ريفرس يونايتد (نيجيريا) - اتحاد الجزائر (حامل اللقب-الجزائر) - الزمالك (مصر).



