معدل سعر القمح اللين الاوروبي تراجع خلال سبتمبر 2023 وعلى اساس سنوي بنسبة 4ر27 بالمائة

تراجع معدل سعر القمح اللّين الأوروبي في السوق العالمية الى 247 دولارا/طن في سبتمبر 2023 مسجلا هبوطا بنسبة 5ر2 بالمائة عن اسعار أوت 2023 وبنسبة 4ر27 بالمائة عن سعره في سبتمبر 2022.



وصدرت هذه البيانات المتعلقة باسعار الحبوب في السوق الدولية عن المرصد الوطني للفلاحة. علما وان تورد القمح اللين لتغطية الطلب المحلي على هذه المادة المستخدمة في صناعة الخبز





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وتراجع معدل سعر القمح الصلب الأوروبي في السوق العالمية للحبوب خلال سبتمبر 2023 الى 476 دولارا/طن، أي 5 بالمائة اقل مما كان عليه خلال شهر أوت 2023 و زاد بنسبة 1 بالمائة عن سعره في سبتمبر 2022.



واشار المرصد الى ان معدل سعر القمح اللين الروسي بلغ قرابة 5ر244 دولارا/طن خلال سبتمبر 2023 في حين كان معدل سعر الشعير الأوروبي في حدود 5ر235 دولارا/طن، أي ما يقارب سعره في أوت 2023 وأقل بـ 23 بالمائة مما كان عليه خلال سبتمبر2022 .



ووصلت الى تونس، مطلع اكتوبر الجاري، باخرتين قادمتين من روسيا، خلال الايام الماضية باخرتين تحملان قرابة 55 الف طن من القمح اللين في انتظار وصول باخرة ثالثة تحمل 5ر27 الف طن من القمح اللين.



وارتفعت واردات تونس من الحبوب إلى موفى جويلية 2023، بنسبة 4،4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وخصصت الحكومة 1،4 مليار دينار لشراء القموح فقط من نحو 2،4 مليار دينار صرفت لشراء الحبوب.



وشكلت القموح، وهي القمح اللين المستخدم لصناعة الخبز والقمح الصلب، وفق بيانات اعدها المرصد الوطني للفلاحة، قرابة 57،5 بالمائة من واردات تونس من الحبوب الى موفي جويلية 2023. علما وان تونس تورد الشعير والذرة في اطار سلة واردات الحبوب

