الرماية: التونسية الفة الشارني تتاهل الى اولمبياد باريس 2024

ضمنت الرامية التونسية الفة الشارني، مساء اليوم الثلاثاء، تاهلها الى الالعاب الاولمبية التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس خلال صائفة 2024 في اختصاص مسدس هوائي 10م.



واشارت الجامعة التونسية للرماية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك" ان تاهل الشارني الى اولمبياد باريس 2024 جاء بعد حصولها على الميدالية الفضية في النسخة السادسة عشرة للبطولة الافريقية للرماية (بندقية ومسدس) التي تستضيفها مصر الى غاية 10 اكتوبر الجاري.



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