وزيرة شؤون الإعاقة الإيطالية تؤكد استعداد بلادها لمزيد التعاون مع تونس في كل المجالات

أكدت وزيرة شؤون الإعاقة الإيطالية ألساندرا لوكاتيلي خلال لقاء جمعها صباح أمس الإثنين بوزير الشؤون الاجتماعية مالك

الزاهي، استعداد الحكومة الإيطالية لمزيد التعاون مع تونس في كل المجالات وخاصة موافقتها على مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.



وأضاف بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية على صفحة الفيسبوك أنه تم، خلال هذا اللقاء الذي انعقد في إطار أشغال المنتدى رفيع المستوى حول تنفيذ "



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العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032 الذي احتضنته تونس يومي 1 و2 أكتوبرالجاري، استعراض عراقة علاقات الشّراكة والتّعاون المشترك بين تونس وإيطاليا لا سيما في المجال الاجتماعي وبحث آليات مزيد دعمها في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.



وأطلع وزير الشؤون الاجتماعية نظيرته الإيطالية على تجربة تونس في مجال الإحاطة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضا أهم خدمات المركز

الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة منظوريه، مبديا استعداده لمزيد تطوير علاقات الشراكة القائمة بين البلدين.



ومن جهتها، استعرضت وزيرة شؤون الإعاقة الإيطالية التجربة الإيطالية في هذا المجال، مؤكدة على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في

مجال النهوض الاجتماعي والإعاقة، مثمنة تشجيع تونس لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال القوانين والتشريعات الضامنة لحقوقهم.

