Babnet

وزيرة شؤون الإعاقة الإيطالية تؤكد استعداد بلادها لمزيد التعاون مع تونس في كل المجالات

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 10:29 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أكدت وزيرة شؤون الإعاقة الإيطالية ألساندرا لوكاتيلي خلال لقاء جمعها صباح أمس الإثنين بوزير الشؤون الاجتماعية مالك
الزاهي، استعداد الحكومة الإيطالية لمزيد التعاون مع تونس في كل المجالات وخاصة موافقتها على مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية على صفحة الفيسبوك أنه تم، خلال هذا اللقاء الذي انعقد في إطار أشغال المنتدى رفيع المستوى حول تنفيذ "
...

العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032 الذي احتضنته تونس يومي 1 و2 أكتوبرالجاري، استعراض عراقة علاقات الشّراكة والتّعاون المشترك بين تونس وإيطاليا لا سيما في المجال الاجتماعي وبحث آليات مزيد دعمها في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وأطلع وزير الشؤون الاجتماعية نظيرته الإيطالية على تجربة تونس في مجال الإحاطة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضا أهم خدمات المركز
الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة منظوريه، مبديا استعداده لمزيد تطوير علاقات الشراكة القائمة بين البلدين.

ومن جهتها، استعرضت وزيرة شؤون الإعاقة الإيطالية التجربة الإيطالية في هذا المجال، مؤكدة على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في
مجال النهوض الاجتماعي والإعاقة، مثمنة تشجيع تونس لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال القوانين والتشريعات الضامنة لحقوقهم.
 


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274326


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 | 18 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:02
15:29
12:15
06:16
04:50
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet29°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
30°-21
30°-21
29°-20
27°-21
  • Avoirs en devises
    26526,5

  • (2 oct)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,35601 DT        1$ =3,16903 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 oct)   421,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*