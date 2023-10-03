الرابطة الأولى: تعيين مباريات الجولة السادسة

في ما يلي تعيين مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:

السبت 7 أكتوبر

المجموعة الأولى:





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في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي - النجم الرياضي الساحلي (15:00س)

في الملعب البلدي بسليمان

المستقبل الرياضي بسليمان - النادي الافريقي (15:00س)

الاتحاد الرياضي ببن قردان (معفى)



المجموعة الثانية:

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي التونسي - الاتحاد الرياضي المنستيري (17:30 س)



الأحد 8 أكتوبر

المجموعة الأولى:

في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة

الأولمبي الباجي - القوافل الرياضية بقفصة (15:00س)



المجموعة الثانية:

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الاتحاد الرياضي بتطاوين - المستقبل الرياضي بالمرسى (15:00س)

في الملعب البلدي بالمتلوي

النجم الرياضي بالمتلوي - النادي الرياضي البنزرتي (15:00س)

النادي الرياضي الصفاقسي (معفى)



