الرابطة الأولى: تعيين مباريات الجولة السادسة

في ما يلي تعيين مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:
السبت 7 أكتوبر
المجموعة الأولى:
السبت 7 أكتوبر
المجموعة الأولى:
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - النجم الرياضي الساحلي (15:00س)
في الملعب البلدي بسليمان
المستقبل الرياضي بسليمان - النادي الافريقي (15:00س)
الاتحاد الرياضي ببن قردان (معفى)
المجموعة الثانية:
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي - الاتحاد الرياضي المنستيري (17:30 س)
الأحد 8 أكتوبر
المجموعة الأولى:
في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي - القوافل الرياضية بقفصة (15:00س)
المجموعة الثانية:
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين - المستقبل الرياضي بالمرسى (15:00س)
في الملعب البلدي بالمتلوي
النجم الرياضي بالمتلوي - النادي الرياضي البنزرتي (15:00س)
النادي الرياضي الصفاقسي (معفى)
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 274322