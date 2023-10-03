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الرابطة الأولى: تعيين مباريات الجولة السادسة

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 10:23 قراءة: 0 د, 34 ث
      
في ما يلي تعيين مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:
السبت 7 أكتوبر 
المجموعة الأولى:

...

في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - النجم الرياضي الساحلي (15:00س)
في الملعب البلدي بسليمان
المستقبل الرياضي بسليمان - النادي الافريقي (15:00س)
الاتحاد الرياضي ببن قردان (معفى)
 
المجموعة الثانية:
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي - الاتحاد الرياضي المنستيري (17:30 س)
 
الأحد 8 أكتوبر 
المجموعة الأولى:
في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي - القوافل الرياضية بقفصة (15:00س)
 
المجموعة الثانية:
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين - المستقبل الرياضي بالمرسى (15:00س)
في الملعب البلدي بالمتلوي
النجم الرياضي بالمتلوي - النادي الرياضي البنزرتي (15:00س)
النادي الرياضي الصفاقسي (معفى)
 
 


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