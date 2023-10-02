سليانة: رفع 131 مخالفة اقتصادية خلال شهر سبتمبر المنقضي

رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بولاية سليانة خلال شهر سبتمبر المنقضي، 131 مخالفة اقتصادية خلال تنفيذ 1622 زيارة تفقد، أمنها 63 فريقا بالاشتراك مع الوحدات الأمنية وهيئة مراقبة السلامة الصحية للأغذية، وفق المدير الجهوي للتجارة قيس اليزيدي



و أضاف اليزيدي في تصريح اليوم الاثنين لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مصالح المراقبة، حجزت 22 طنا من مادة الفرينة المدعمة و70 كراسا مدعما، وشملت الحملات مراقبة مخازن التبريد و141 مكتبة رفع على اثرها 28 محضر بحث، فيما اسفرت حملة مراقبة الاستعداد للمولد النبوي الشريف عن رفع 46 محضر بحث خلال تنفيذ 572 زيارة، وحجز مواد غير قابلة للاستهلاك وتتمثل في 114 لترا من العصير و80 كغ من الغلال و18 كغ من الحلوى و25 كغ من المصبرات و العجين.





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ووصف المدير الجهوي، التزويد خلال شهر سبتمبر ب"العادي" حيث لم تسجل المصالح المعنية نقصا في المواد الاستهلاكية، وبين أن كميات الفرينة المدعمة الموجهة للمخابز عرفت تزويدا "عاديا" وبلغت 10378 قنطارا، فيما بلغت كمية السميد الموزعة على الجهة مايقارب 929 طنافي حين ان الطلبات تقدر ب1300 طن شهريا



و أشار الى أن كميات السكر المتوفرة في فرع الديوان التونسي للتجارة بمعتمدية مكثر من ولاية سليانة بلغت 138 طنا، الى جانب تزويد الجهة بحوالي 25 ألف لتر من الحليب يوميا