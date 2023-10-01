رابطة أبطال إفريقيا - الوداد المغربي يفوز على حافيا كوناكري (3-0) ويتأهل إلى دور المجموعات

فاز الوداد الرياضي المغربي على ضيفه حافيا كوناكري الغيني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي اقيمت مساء السبت على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم ويتأهل لدور المجموعات.

ووقع أهداف الوداد يحيى عطية الله (8) وحمدو الهوني (24) وأيوب العملود (57).

وتحصل لاعب حافيا كوناكري الحسن كامارا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 75.

وكانت مباراة الذهاب التي دارت الأحد الماضي بكوناكري قد انتهت بالتعادل (1-1).

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