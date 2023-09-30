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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(الجولة 6): النتائج و الترتيب

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 19:21 قراءة: 0 د, 33 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السادسة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) التي دارت اليوم السبت :

النجم الساحلي-بعث بني خيار 29-25
نادي ساقية الزيت -مكارم المهدية 25-23
...

النادي الافريقي-سبورتينغ المكنين 30-24
النادي الهلالي-نادي كرة اليد بجمال 22-22
نسر طبلبة-الاتحاد الرياضي التميمي 27-30
الترجي الرياضي-شبيبة الشيحية 35-20

الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 18 6
2-النجم الساحلي 17 6
3-النادي الافريقي 15 6
4-نادي ساقية الزيت 13 6
5-بعث بني خيار 12 6
6-نادي كرة اليد بجمال 11 6
7-مكارم المهدية 10 6
--شبيبة الشيحية 10 6
-سبورتينغ المكنين 10 6
---الاتحاد التميمي 10 6
11-نسر طبلبة 9 6
--النادي الهلالي 9 6





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