بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(الجولة 6): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السادسة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) التي دارت اليوم السبت :



النجم الساحلي-بعث بني خيار 29-25

نادي ساقية الزيت -مكارم المهدية 25-23



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النادي الافريقي-سبورتينغ المكنين 30-24

النادي الهلالي-نادي كرة اليد بجمال 22-22

نسر طبلبة-الاتحاد الرياضي التميمي 27-30

الترجي الرياضي-شبيبة الشيحية 35-20



الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي 18 6

2-النجم الساحلي 17 6

3-النادي الافريقي 15 6

4-نادي ساقية الزيت 13 6

5-بعث بني خيار 12 6

6-نادي كرة اليد بجمال 11 6

7-مكارم المهدية 10 6

--شبيبة الشيحية 10 6

-سبورتينغ المكنين 10 6

---الاتحاد التميمي 10 6

11-نسر طبلبة 9 6

--النادي الهلالي 9 6







