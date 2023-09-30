وزير السياحة يلتقي بعدد من الفاعلين في المجال السياحي خلال مشاركته بالاجتماع الوزاري بالرياض

التقى وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، على هامش مشاركته في أشغال الإجتماع الوزاري للدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للسياحة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة المنتظم بالرياض- المملكة العربية السعودية يومي 27 و28 سبتمبر 2023، بعدد من الفاعلين في القطاع السياحي للتباحث حول تعزيز التعاون في المجال.



والتقى بالمناسبة، وفق ما نشرته، الوزارة، السبت، بالرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي بالسعودية، قصي الفاخري، وتباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين تونس والسعودية في المجال السياحي وتبادل الخبرات والتجارب واستغلال الإمكانات المتاحة بالبلدين لتعزيز وتطوير الإستثمار في هذا القطاع.





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كما التقى بالرئيس التنفيذي لشركة "ام اس سي كروزس"، بييرفرانشيسكو فاغو، لتدارس إمكانية تعزيز الرحلات السياحية البحرية عبر البواخر التابعة لهذه الشركة العالمية.

وكان لوزير السياحة لقاء مع المدير العام لمجموعة " إ هاش أوتسل اند رسور"، هيثم مطّار وتم التباحث بخصوص برامج المجموعة العالمية المتكونة من قرابة 6000 نزل في مختلف مناطق العالم للاستثمار في تونس في الفترة القادمة.



كما التقى بلحسين بالرئيس التنفيذي لشركة "سومي إداكايشون"، بنوا اتيان دومنجت، ونظرا في إمكانية التعاون الثنائي في مجال التكوين ونقل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة في المجال.