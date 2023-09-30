كان يملك مخبأ سري في منزله... مصنف خطير جدا محل 48 منشور تفتيش في قبضة الأمن

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية ليلة أمس من ضبط مجرم مصنف خطير ومحل 48 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة (36 منشور من أجل بيع الخمر خلسة، ومنشوري تفتيش من أجل التهديد، و3 مناشير تفتيش من أجل تكوين عصابة، ومنشوري تفتيش من أجل ترويج المخدرات، منشور تفتيش من أجل مسك واستهلاك المخدرات، منشور تفتيش من أجل السرقة،و منشور من أجل الاعتداء بفعل الفاحشة ومنشوري تفتيش من أجل بطاقة جلب) .



وكشفت الابحاث ان المتهم كان يستعمل مخبئ سري بمنزله للتفصي من الملاحقة الأمنية عند المداهمات.





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باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه والأبحاث متواصلة.