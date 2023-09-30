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الموجودات الصافية من العملة الصعبة تناهز 118 يوم توريد في موفى سبتمبر 2023

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 13:28 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تجاوزت الموجودات الصافية من العملة الصعبة قيمة 26،7 مليار دينار، بتاريخ 29 سبتمبر 2023، أي ما يعادل 118 يوم توريد، مقابل 23،6 مليار دينار (111 يوم توريد)، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق المؤشرات النقدية والمالية، التي نشرها البنك المركزي التونسي.

كما كشفت مؤسّسة الإصدار، عن تحسّن سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي. وقدّر سعر الدولار الواحد بتاريخ 28 سبتمبر 2023، ب3،182 دينار مقابل 3،332 دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

...

ومن ناحية أخرى، تعزز سعر صرف الدينار مقابل اليان الياباني إذ بلغ سعر صرف 1000 يان ياباني ب21،290 دينار مقابل 22،786 دينار تونسي، في موفى سبتمبر 2022.

وفي المقابل تدهور سعر صرف الدينار مقابل الأورو وبلغ مستوى 3،351 دينار بعد أن كانت قيمته في موفى سبتمبر 2022 في حدود 3،188 دينار.


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