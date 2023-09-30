إعادة الاعتبار للمدرسة والطفل في الأرياف أبرز أهداف الدورة الثالثة لمهرجان circuit. Théâtre

ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة من 3 إلى 7 أكتوبر 2023 الدورة الثالثة لمهرجان circuit. Théâtre

ويهدف المركز من خلال هذه التظاهرة التي تقام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، إلى تعزيز اللامركزية الثقافية وتقديم “أفكار ومبادرات غير مكلفة تطمح إلى تغطية ترابية لمعتمديات الجهة بعيدا عن الاقتصار على مركز الولاية ليشمل بنشاطاته وإنتاجاته أماكن لم يمسها الفعل الثقافي بالكيفية اللازمة، وحتى يكون عمله مكملا لما تقوم به المؤسسات الثقافية الأخرى” وفق ما جاء في ورقة تقديمية للمهرجان. فقد اختار القائمون على هذه التظاهرة الذهاب إلى الأرياف وأطفال ريف ولاية سليانة، تجسيدا لرهاناته المتمثلة في الدخول في الفضاء العام، والوصول إلى تجمعات سكنية لا تتوفر فيها المرافق العمومية.



وفي هذا السياق تم اختيار المدرسة والطفل “سعيا إلى ردّ الإعتبار إلى هذا الفضاء العمومي،وردا للجميل إلى هذا المكان الذي تعلمنا فيه وحلمنا ، وأيضا حرصا على تسليط الضوء على الطفل الذي هو رجل الغد حتى يساهم مع المؤسسات الأخرى في إرساء فلسفة الأمل وزرع قيم الخير والحب والجمال”.



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وأوضح المنظمون أن هذه الدورة تهدف كذلك بالخصوص إلى “الابتعاد عن المسرح الميت والخروج من القوالب الجاهزة “ فضلا عن الوصول إلى الكشف عن “قراءة حقيقية للطفل وبيئته ومعرفة علمية وعملية بعالمه” .

ويكون افتتاح الدورة يوم 3 أكتوبر بعرض ماجورات قصر هلال يليه عرض موسيقي ومسرحية “طريق الحكمة وذلك بالمدرسة الابتدائية الصدقة. ويتابع رواد المهرجان أيام 4 و5 و6 أكتوبر عملين مسرحيين يوميا تتوزع على مدارس الدريجة ورأس الماء والذواودة والمنصورة القديمة وسيدي عبد النور وبيجقة.

أما اليوم الختامي فتقام فعالياته بالمدرسة الابتدائية القرية الشمالية ويتضمن عرضا موسيقيا للأطفال ومسرحية “لك أن تختار”

والى جانب العروض الموسيقية والمسرحية سيكون متابعو هذه التظاهرة على موعد مع ثلاث ورشات في الفنون الدرامية.



