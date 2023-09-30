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اليوم العالمي لكبار السن: أنشطة جهوية متنوعة وحملة تحسيسية للوقاية والإحاطة النفسية بكبار السن

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 14:06 قراءة: 1 د, 22 ث
      
تنظم إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة أنشطة تحسيسية متنوعة للوقاية والإحاطة النفسية والاجتماعية بكبار السن بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة حسب ما جاء في ورقة اعلامية لادارة الرعاية الصحية.

وأضافت الورقة الاعلامية أن وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي لكبار السن هذه السنة تحت شعار "حياة كبارنا غالية علينا.. ماتخليوهاش للاكتئاب" وبهذه المناسبة تنظم إدارة الرعاية الصحية الأساسية يوما تنشيطيا مفتوحا لفائدة كبار السن بمنتزه "بئر بلحسن" بولاية أريانة وذلك يوم 7 أكتوبر2023 الى جانب تنظيم أنشطة حول التوعية والتحسيس والتقصي على المستوى الجهوي بالتعاون مع أطراف عدة متدخلة.

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وتنصح إدارة الرعاية الصحية الأساسية بالعمل على إدماج كبار السن وتحفيزهم على المشاركة في العمل والنشاط الاجتماعي وتثمين دورهم في محيطهم الاجتماعي والتواصل معهم لتجنيبهم العزلة أو الاصابة بالاكتئاب وإعدادهم نفسيا لمرحلة التقاعد، فضلا عن مرافقتهم لعيادة الطبيب بشكل منتظم للكشف عليهم وتوفير الرعاية الصحية التي يحتاجونها.

كما دعت الى ضرورة التعريف بأهم تحديات مرحلة الشيخوخة وعوامل الاختطار التي يمكن ان تؤدي الى بعض الامراض النفسية والجسدية بما فيها الاكتئاب عن طريق مختلف وسائل الاعلام الوطنية.

ويعد الخرف والاكتئاب من الأمراض النفسية الأكثر شيوعا بين كبار السن والتي قد تؤدي إلى ضعف الأداء الجسدي والعقلي والاجتماعي وتزيد من حدة الأمراض المزمنة. وتشير التقديرات على المستوى العالمي أن نسبة كبار السن ستتضاعف من 12 بالمائة إلى 22 بالمائة بين عامي 2015 و2050 وهذا يعني زيادة متوقعة من 900 مليون شخص إللا ملياري شخص فوق سن ال60.

وتعتبر مرحلة الشيخوخة من المراحل التي تطرأ عليها بعض التغييرات الفيزيولوجية والنفسية والبيولوجية وتزيد خلالها عوامل الضغط النفسي التي تعزز حدوث الاكتئاب لدى كبار السن والتي قد تؤدي إلى ضعف في الأداء الجسدي والعقلي والاجتماعي مما يجعلهم عرضة لخطر الإصابة بإضطرابات نفسي.


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