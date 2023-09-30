كاس الكونفدرالية الافريقية: النادي الافريقي يبحث عن "ريمونتادا " لتجاوز عقبة باهير دار الاثيوبي

سيكون النادي الافريقي في مهمة صعبة لكن غير مستحيلة امام نادي باهير دار كينيما الاثيوبي في سعيه من اجل تحقيق "ريمونتادا" تمكنه من قلب معطيات خسارة الذهاب بثنائية نظيفة ومواصلة المشوار في مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم غدا الاحد بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر في اياب الدور التمهيدي الثاني.





وتكتسي المباراة أهمية خاصة في خضم ما يعيشه النادي الافريقي ومدربه سعيد السايبي من انتقادات حادة من قبل فئة كبيرة من جماهير الفريق بعد البداية المخيبة في الموسم الجديد حيث عجز زملاء الحارس معز حسن عن تحقيق الفوز في مبارياتهم الاربع الاخيرة بين البطولة المحلية وكاس الكونفدرالية الافريقية محققين ثلاثة تعادلات وخسارة وهي وضعية ستضع اللاعبين والجهاز الفني امام ضغط كبير.



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وسيكون فريق باب الجديد امام حتمية الاعتماد على خطة ذات نزعة هجومية لاخذ الاسبقية منذ بداية المواجهة بما من شانه ان يساهم في ادخال الشك في صفوف الفريق الاثيوبي وارباك حساباته وهو ما سيضاعف من اهمية العامل الذهني باعتبار ان ممثل كرة القدم التونسية سيدخل في سباق ضد الساعة وسيصارع الوقت من اجل الوصول الى شباك المنافس وهذا يتطلب اختيارات تكتيكية صائبة وتركيز كلي من اللاعبين خاصة في الخط الامامي من اجل تجسيم المحاولات الهجومية الى اهداف.

وإذ لن يتسنى للنادي الافريقي الاعتماد على جميع اسلحته الهجومية في هذه المباراة في ظل عدم تأهيل رشاد العرفاوي والجزائري الطيب المزياني والغيني استوائي فريديكو بيكورو، فان الرصيد البشري المتوفر يتيح العديد من الخيارات الاخرى وتلوح في هذا السياق حظوظ كل من بسام الصرارفي والنيجيري كينغسلاي ايدو وافرة للظهور في التشكيلة الاساسية بينما تبقى المنافسة مفتوحة بين علي العمري وحمدي العبيدي لاستكمال التركيبة وتعزيز العمق الهجومي.

ويبقى دور جمهور النادي الافريقي حاسما في معاضدة جهود اللاعبين لقلب الطاولة على الفريق الاثيوبي الذي يبقى مغمورا على المستوى القاري وتعوزه الخبرة بمثل هذه المواعيد الهامة.

يذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم عين طاقما تحكيميا من مالي لادارة هذه المباراة يتالف من حكم الساحة عصمان دياكيتي والمساعدين بابا يومبوليبا وادريسا كاموري.