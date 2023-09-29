اتحاد بنقردان يتعاقد مع المهاجم النيجيري بيتر اورشي

اعلن اتحاد بنقردان اليوم الجمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انتدابه المهاجم النيجيري بيتر اورشي بعقد يمتد لثلاثة سنوات.

ويواصل اتحاد بن قردان مساعيه في اتجاه التعاقد مع لاعبين اجانب قادرين على تقديم الاضافة حيث اعلن في وقت سابق التعاقد مع المهاجم البوركيني إسماعيل ايزاك فارال ومتوسط الميدان النيجيري ادريس كابيرو.

ويحتل اتحاد بنقردان المركز الخامس برصيد 6 نقاط من 5 مقابلات ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

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