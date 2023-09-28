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تونس تعزي البحرين اثر وفاة عسكريين على الحدود الجنوبيّة البريّة السعودية

Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 21:33 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تقدمت تونس اليوم الخميس بـ" خالص تعازيها وصادق مواساتها" إلى مملكة البحرين الشقيقة على إثر وفاة عسكريين من قوّة دفاع البحرين على الحدود الجنوبيّة البريّة السعودية.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ اصدرته مساء اليوم ان تونس "تجدّد موقفها الثابت الداعم للجهود الأممية والإقليمية لدفع مشاورات السلام من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.
وأعلن الجيش البحريني مساء الاثنين 25 سبتمبر الجاري أن اثنين من أفراده قتلا وأصيب آخرون في هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون على القوة المنتشرة في المنطقة الحدودية الجنوبية للسعودية بالقرب من الحدود مع اليمن.
وقالت وكالة أنباء البحرين أمس بأن جنديا بحرينيا ثالثا لقي حتفه "متأثرا بجروحه الخطيرة" التي أُصيب بها جراء ذلك الهجوم الذي شنه الحوثيون .
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