تطاوين: قريبا بعث 40 نادي "روبوتيك" في مختلف مراحل التعليم بتمويل من برنامج المسؤولية المجتمعية

ينتظر ان تشهد السنة الدراسية الحالية في ولاية تطاوين، بعث 40 نادي روبوتيك، 10 منها في مدارس التعليم الابتدائي و30 لفائدة تلاميذ مرحلتي التعليم الاعدادي والثانوي، وفق المندوب الجهوي للتربية عادل الخالدي.



وبين الخالدي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، انه تمت مناقشة المشروع ودراسة مختلف جوانبه طيلة السنة الدراسية الماضية، في اطار دعم الانشطة داخل المؤسسات التربوية، واضاف ان نشاط هذه النوادي لن يقتصرعلى الجانب التقني والالي، حيث سيشمل معارف اخرى على غرار الفيزياء والرياضيات والاعلامية.





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واشار الى انه تم التنسيق مع المربين الذين انخرطوا في هذا النشاط، وتم الاتفاق معهم على تفاصيل المقتنيات وحاجيات النوادي التي ستنطلق خلال الايام القليلة القادمة، واشار الى ان كلفة هذا المشروع تزيد عن 150 الف دينار، خصصتها شركة OMV البترولية النمساوية العاملة في الجهة، في اطار برنامج المسؤولية المجتمعية.



وذكر المندوب الجهوي للتربية، ان كافة المعتمديات بالجهة ستستفيد من هذه النوادي، وفق معطيات موضوعية تخص ظروف المؤسسة التربوية ومدى توفر الدافعية فيها، ضمانا لانجاح المشروع، واكد ثقته في قدرات التلاميذ وابداعاتهم التى سيعكسها هذا المشروع وقدرتهم على صنع انتاج متميز بتاطير من اساتذتهم المتحمسين معهم في ظل توفر الامكانات المطلوبة، واشار الى انه سيقع بعث مسابقة لعرض انتاجات النوادي، اضافة الى اقتراح مهرجان او ملتقى وطني للروبوتات في الولاية.