جلسة عمل تنظر في تقدم أشغال جملة من المشاريع والملفات المتعلقة بعدد من المنشآت الرياضية

انعقدت امس بمقر وزارة الشباب والرياضة جلسة عمل خُصّصت لمتابعة تقدم أشغال جملة من المشاريع والملفات المتعلقة بالبنية التحتية لعدد من المنشآت الرياضية .



وتم خلال الجلسة التي حضرها وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وعدد من إطارات الوزارة التطرق إلى أهم المشاريع الكبرى في قطاع الرياضة ومنها مشروع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه الذي انطلقت أشغاله في جوان 2022 وينتظر ان يكون جاهزا خلال شهر نوفمبر 2024 وفقا للآجال التعاقدية المتفق عليها وكذلك أشغال تهيئة الملعب الأولمبي بسوسة الذي تم إبرام صفقة انجازها في مارس 2019 . ويذكر انه تم القبول النهائي للأشغال بتاريخ في أوت الماضي وبلغت تكاليفها ما يناهز 53 مليون دينار وشملت تهيئة المدارج وتوسعتها إلى جانب عدد من الفضاءات المختلفة.





...



وتشمل اشغال بقية مكونات مشروع تهيئة الملعب الأولمبي بسوسة عملية تركيز الكراسي وهي في طور تحيين ملف طلب العروض ومن المتوقع الإعلان عن طلب العروض خلال المنتصف الأول من شهر أكتوبرالمقبل.

وكذلك تركيز منصة الصحفيين وهو برنامج في طور دراسة ملف طلب العروض فضلا عن قسط خاص بالإنارة حيث وقد تمت إحالة الملف للجنة العليا للصفقات العمومية لإبداء الرأي في تقرير تقييم العروض.



كما تم التطرق خلال الاجتماع الى مشروع توسعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس وهو في طور إعداد الملفات المرجعية للانطلاق في الدراسات و ملعب الشاذلي زويتن حيث تم الاتفاق على عقد جلسة مع بلدية تونس وكل الأطراف المعنية في النصف الثاني من شهر أكتوبر تخصص لكل من ملعب الشاذلي زويتن والمسبح البلدي بالبلفيدير.