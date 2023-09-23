بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(الجولة5): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الخامسة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) التي دارت مساء اليوم السبت :



مكارم الهدية-النجم الساحلي 27-28

نادي كرة اليد بجمال-نادي ساقية الزيت 26-25



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سبورتينغ المكنين-نسر طبلبة 32-23

بعث بني خيار-الترجي الرياضي 26-32

الاتحاد الرياضي التميمي-النادي الهلالي 30-27

شبيبة الشيحية-النادي الافريقي 21-31



الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي 15 5

2-النجم الساحلي 14 5

3-النادي الافريقي 12 5

4-بعث بني خيار 11 5

5-نادي ساقية الزيت 10 5

6-مكارم المهدية 9 5

--شبيبة الشيحية 9 5

--نادي كرة اليد بجمال 9 5

-سبورتينغ المكنين 9 5

10-نسر طبلبة 8 5

11-النادي الهلالي 7 5

---الاتحاد التميمي 7 5