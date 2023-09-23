بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(الجولة5): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الخامسة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) التي دارت مساء اليوم السبت :
مكارم الهدية-النجم الساحلي 27-28
نادي كرة اليد بجمال-نادي ساقية الزيت 26-25
مكارم الهدية-النجم الساحلي 27-28
نادي كرة اليد بجمال-نادي ساقية الزيت 26-25
سبورتينغ المكنين-نسر طبلبة 32-23
بعث بني خيار-الترجي الرياضي 26-32
الاتحاد الرياضي التميمي-النادي الهلالي 30-27
شبيبة الشيحية-النادي الافريقي 21-31
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 15 5
2-النجم الساحلي 14 5
3-النادي الافريقي 12 5
4-بعث بني خيار 11 5
5-نادي ساقية الزيت 10 5
6-مكارم المهدية 9 5
--شبيبة الشيحية 9 5
--نادي كرة اليد بجمال 9 5
-سبورتينغ المكنين 9 5
10-نسر طبلبة 8 5
11-النادي الهلالي 7 5
---الاتحاد التميمي 7 5
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