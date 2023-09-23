بطولة افريقيا للصغريات لكرة اليد(مباراة ترتيبية): المنتخب التونسي ينهي مشاركته خامسا

انهت صغريات المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مشاركتهن في منافسات بطولة افريقيا للعبة التي يسدل عليها الستار اليوم السبت بالمنستير, في المركز الخامس اثر فوزهن على المنتخب المغربي 34-17 في المباراة الترتيبية, من اجل المركزين (5-6) التي دارت ظهر السبت بقاعة محمد المزالي بالمنستير.و سيجمع اللقاء النهائي المنتخب الغيني بنظيره المصري اليوم السبت انطلاقا من الساعة السادسة و نصف مساء (س18 و 30 دق)و سيكون مسبوقا بالمباراة من اجل المركز الثالث بين نيجيريا و انغولا بداية من الساعة الرابعة زوالا (س16).و يذكر ان المنتخبات الاربعة التى بلغت المربع الذهبي ضمنت مشاركتها في مونديال 2024 .