Babnet

بطولة افريقيا للصغريات لكرة اليد(مباراة ترتيبية): المنتخب التونسي ينهي مشاركته خامسا

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 16:14 قراءة: 0 د, 33 ث
      
انهت صغريات المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مشاركتهن في منافسات بطولة افريقيا للعبة التي يسدل عليها الستار اليوم السبت بالمنستير, في المركز الخامس اثر فوزهن على المنتخب المغربي 34-17 في المباراة الترتيبية, من اجل المركزين (5-6) التي دارت ظهر السبت بقاعة محمد المزالي بالمنستير.
و سيجمع اللقاء النهائي المنتخب الغيني بنظيره المصري اليوم السبت انطلاقا من الساعة السادسة و نصف مساء (س18 و 30 دق)و سيكون مسبوقا بالمباراة من اجل المركز الثالث بين نيجيريا و انغولا بداية من الساعة الرابعة زوالا (س16).
و يذكر ان المنتخبات الاربعة التى بلغت المربع الذهبي ضمنت مشاركتها في مونديال 2024 .


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273757


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاعتدال الخريفي
السبت 23 سبتمبر 2023 | 8 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:17
15:39
12:19
06:08
04:41
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet29°
27° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-22
27°-20
26°-18
27°-19
28°-20
  • Avoirs en devises
    26554,6

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36427 DT        1$ =3,15707 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   653,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*