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نهائيات كاس افريقيا للأمم 2023+1: اجراء عملية القرعة يوم 12 اكتوبر على الساعة الثامنة ليلا بأبيدجان

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 17:50 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تجرى عملية سحب قرعة نهائيات كاس افريقيا للأمم لكرة القدم 2023+1 التي ستحتضنها كوت ديفوار من 13 جانفي الى 11 فيفري 2024 يوم الخميس 12 اكتوبر القادم على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس في ابيدجان حسبما اعلنته اليوم الجمعة الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف).
وستوزع المنتخبات ال 24 المتأهلة على ست مجموعات تتكون كل واحدة من اربعة منتخبات.
وسيتأهل الاول و الثاني عن كل مجموعة الى الدور ثمن النهائي فضلا عن احسن اربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.
وكانت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم قد كشفت امس الخميس عن تصنيف المنتخبات تحسبا لعملية القرعة على النحو الاتي :
...

المستوى الاول: كوت ديفوار (البلد المنظم)، المغرب، السينغال، تونس، الجزائر ومصر.
المستوى الثاني: نيجيريا, الكاميرون، مالي، بوركينافاسو، غانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
المستوى الثالث: جنوب افريقيا، الرأس الأخضر، غينيا، زامبيا، غينيا الاستوائية وموريتانيا.
المستوى الرابع : غينيا بيساو، موزمبيق، ناميبيا، أنغولا، غامبيا وتنزانيا.


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