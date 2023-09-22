باجة: دعوة الفلاحين الى زراعة السلجم الزيتي لمساهمته فى توفير مادة الزيت ومقاومة التغيرات المناخية ودوره في التداول الزراعي (الاتحاد الجهوي للفلاحة)





وابرز الرزقي ان ولاية باجة، تطمح الى توسيع مساحات هذه الزراعة الى 40 الف هكتار مقارنة باكثر من 5 الاف هكتار حاليا، واضاف ان للسلجم الزيتي مردودية عالية من الزيوت تتراوح بين 40 و42 بالمائة، ومن الاعلاف الحيوانية، فضلا عن دوره فى تغذية النحل، واعتبره "بديلا هاما" امام نقص بذور الحبوب فى الموسم الفلاحي الحالي بعد سنوات متتالية من الجفاف .

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دعا كاهية مدير بالاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري بباجة سفيان الرزقي، فى تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الجمعة، الى الاقبال على زراعة السلجم الزيتي (الكولزا)، اعتبارا لما يوفره من مادة الزيت ومقاومته للتغيرات المناخية ولدوره الكبير فى التداول الزراعي، ولاحظ ان مردودية الحبوب فى الحقول التى كانت مزروعة ب"السلجم الزيتي" كانت ارفعوابرز الرزقي ان ولاية باجة، تطمح الى توسيع مساحات هذه الزراعة الى 40 الف هكتار مقارنة باكثر من 5 الاف هكتار حاليا، واضاف ان للسلجم الزيتي مردودية عالية من الزيوت تتراوح بين 40 و42 بالمائة، ومن الاعلاف الحيوانية، فضلا عن دوره فى تغذية النحل، واعتبره "بديلا هاما" امام نقص بذور الحبوب فى الموسم الفلاحي الحالي بعد سنوات متتالية من الجفاف .

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وكان الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري وشركة حبوب قرطاج، قد نظما، امس الخميس بمدينة باجة، بالتعاون مع المعهد الوطنى للزراعات الكبرى، يوما اعلاميا وتكوينيا حول زراعة "السلجم الزيتي" لفائدة قرابة 130 فلاحا ، تضمن مداخلات حول عناصر انجاح تركيز هذه الزراعة وتعديل الات البذر وكيفية حصاده واستغلاله، وذلك مع اقتراب موسم زراعته، بهدف استقطاب فلاحين جدد لزراعة هذا المنتوج.