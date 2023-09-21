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تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يصعد مركزين ليصبح في المركز 29 عالميا

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 12:46 قراءة: 0 د, 57 ث
      
صعد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مركزين اثنين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر اليوم ليصبخ في المركز 29 عالميا .

وتقدم المنتخب الوطني التونسي بمركزين مقارنة بالتصنيف الأخير، بفضل انتصاراته في مقابلات رسمية وودية في الفترة الأخيرة على حساب منتخبي بوتسوانا و مصر.
كما حافظ المنتخب الوطني التونسي على مركزه الثالث افريقيا ( بعد المغرب والسنغال) والثاني عربيا  بعد المغرب التي صعدت الى المركز 13 عالميا .
...


اما على الصعيد الدولي فيحتل منتخب الارجنتين بطل العالم الصدارة امام منتخبات فرنسا والبرازيل وانقلترا وبلجيكا.

و سينشر الترتيب المقبل للفيفا يوم 26 اكتوبر 2023.

وفي ما يلي تصنيف الفيفا عالميا وافريقيا وعربيا :
 
المنتخبات العشرة الأولى عالميا:
1- الأرجنتين
2- فرنسا
3- البرازيل
4- انقلترا
5- بلجيكا
6 - كرواتيا
7- هولندا
8 - البرتغال
9- ايطاليا 
10 - اسبانيا
 
المننخبات العشرة الأولى افريقيا
13- المغرب
20- السينغال 
29- تونس
34- الجزائر
35 - مصر
40- نيجيريا
41- الكاميرون
49- مالي
50- الكوت ديفوار
58 - بوركينا فاسو
 
المنتخبات العشرة الأولى عربيا
13- المغرب
29- تونس
34- الجزائر
35 - مصر
57- السعودية
61- قطر
69- العراق
70- الامارات
73 - عمان
84 - الأردن


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