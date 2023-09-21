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على هامش اشغال الجمعية العامة للامم المتحدة ،وزير الخارجية يلتقي مساعدة وزير الخارجيّة الأمريكي للشرق الأدنى

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 07:59 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تحادث نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم امس الاربعاء بنيويورك، مع، مساعدة وزير الخارجيّة الأمريكي للشرق الأدنى بربارا ليف ، وذلك على هامش أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة .

واشار بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الخارجية ان اللقاء تناول علاقات الصداقة القائمة بين البلدين والحرص المشترك على تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما في ذلك دعم جهود تعافي الاقتصاد الوطني.
كما تمّ تبادل وجهات النظر بشأن أبرز التحديات القائمة والمستجدّة على الصعيدين الإقليمي والدولي وسبل مجابهتها.


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