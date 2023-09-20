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تونس تخطط للترويج للسياحة الصحرواية والطرق السياحية خلال صالون باريس للسياحة والأسفار

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 20:53 قراءة: 1 د, 6 ث
      
تخطط تونس للترويج لمقومات السياحية الصحرواية واستثمار ادراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لليونسكو، لشدّ انظار قرابة 30 الف مشارك سيزورون للصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس اكتبوبر المقبل.

وصدرت هذه التوجهات الترويجية، على شكل حزمة توصيات عبر عنها وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، خلال جلسة عمل عقدها ، الأربعاء، لمتابعة آخر الاستعدادات لمشاركة تونس في الدورة 44 للصالون الدولي للسياحة والاسفار "توب ريزا" من 3 إلى 5 أكتوبر 2023 بباريس.

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وأكد بلحسين، وفق بلاغ اصدرته وزارة السياحة، مساء الاربعاء، أهمية هذا الموعد الدّولي لصناعة السياحة بالنظر إلى عدد وأهمية الفاعلين العالميين في المجال من وجهات سياحية وعلامات تجارية عالمية ودواوين السياحة وشركات الطيران الكبرى والمجموعات فندقية ووكلاء السفر وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة الناشطة في القطاع السياحي.

وشدد الوزير على وجوب أن يخصص الجناح التونسي، الذي سيشهد حضور ومشاركة مختلف الجامعات المهنية السياحية ومهنيي القطاع من تونس، للترويج للمقومات السياحية والثقافية والحضارية لمختلف الجهات.

وابرز اهمية تسليط الضوء على المقومات السياحية بالجنوب التونسي وخاصة جهة توزر، التي ستستقطب أولى الرحلات لشركة الخطوط الفرنسية "ترنزافيا" عبر خط مباشر يربط توزر بباريس موفى شهر أكتوبر 2023 .

ولاحظ في النسق ذاته اهمية الترويج لمختلف الطرق السياحية التي أحدثتها وزارة السياحة ، في إطار تنويع العرض السياحي، على غرار طريق الطهي وطريق السينما وطريق التجوال التي أصبحت تستقطب أعدادا هامة من السياح من ذوي طاقة الإنفاق العالية.



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