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مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي بالأردن : الممثل التونسي كمال الكعبي بجائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في مسرحية "الحشاشين"

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 14:50 قراءة: 0 د, 41 ث
      
فاز الممثل التونسي كمال الكعبي بجائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في مسرحية "الحشاشين" إخراج دليلة المفتاحي وذلك في ختام الدورة 21 لمهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي بالأردن (من 12 الى 20 سبتمبر 2023). وتحصل كمال الكعبي على هذه الجائزة مناصفة مع الممثل الفلسطيني حسين أحمد.

ويحمل كمال الكعبي في رصيده عديد الأعمال سواء في التلفزة أو المسرح أو السينما حيث شارك في فيلم "خرمة" للجيلاني السعدي (2002) و"شطر محبة" لكلثوم برناز (2006).
كما حقق نجاحات كبيرة يشهد بها له الجمهور الذي تابع مسلسلات "حسابات وعقابات" للحبيب المسلماني و"كمنجة سلامة" لحمادي عرافة وسلسلة "شوفلي حل" لصلاح الدين الصيد.
...


وأصدرت وزارة الشؤون الثقافية بالمناسبة بلاغا قدمت فيه التهاني والتشجيع لكامل فريق عمل مسرحية "الحشاشين"، "منوّهة بدور هذه التتويجات الدولية في مزيد دعم ريادة التجربة المسرحية التونسية في الخارج، والتعريف بمبدعينا وقدرتهم على التميّز والنجاح".


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