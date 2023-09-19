سنة بعد انعقاد ندوة "تيكاد 8" مشاريع اطلقت وأخرى في طور الاعداد

يتواصل، بعد مضيّ عام عن انعقاد ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في افريقيا "تيكاد 8 " في تونس، انجاز العديد من المشاريع، وفق ما كشف عنه الممثل المقيم السابق بتونس للوكالة اليابانية للتعاون الدولي، اونو شوهاي.



وقال شوهاي خلال ندوة صحفية، الثلاثاء بتونس العاصمة، لتقديم حصيلة "تيكاد 8"، يومي 27 و28 اوت 2023، انه تم صرف قرض للحماية الاجتماعية لفائدة تونس في جويلية 2023، كما دخل اتفاق تعاون فني حيز التطبيق في جانفي 2023 من اجل تنفيذ 5 مشاريع، يجري اعدادها في قطاعات المياه والصناعات والجسور والكهرباء والنقل.





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وافاد انه من المنتظر ان ينطلق احد هذه المشاريع والمتعلق بتكنولوجيا التوقي من التسرب في منظومة تزويد الماء في صفاقس سنة 2024 .



وبين شوهاي ان ندوة "تيكاد 8" كانت منطلق تعاون مشترك بين اليابان وتونس من اجل افريقيا وقد تم في هذا الصدد الانطلاق في 2023 في تنظيم دورتين تدريبيتين حول التصرف في النفايات والتجهيزات الطبية لاكثر من 10 بلدان افريقية .



واوضح في ما يهم التعاون الثلاثي ان تونس شرعت في تامين تكوين "كايزن" لفائدة ليبيا. و"كايزن" هي منهجية يابانية ترمي الى تحسين الانتجاية، وقد نقلت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي هذا المفهوم الى تونس منذ سنوات ودربت المئات من المكونين التونسيين على هذه المنهجية.



ولاحظ في ما يهم الاقتصاد الازرق ان 12 متدربا شاركوا في دورة تكوينية في اليابان وان باخرتي مراقبة مصنعتين في اليابان ستحلان بتونس قريبا لمساعدتها على مكافحة الصيد العشوائي. علما وان التكوين شمل 455 شخصا من بلدان افريقية مثل الطوغو واريتريا والجزائر....للنهوض بالصيد البحري ونشاط تربية الاحياء المائية المستدامين ومكافحة الصيد العشوائي وغير القانوني.



وافاد شوهاي انه يجري اعداد القرض الخاص بدعم الميزانية والدراسة الخاصة بسد سيدي سالم في وقت تم فيه خلال شهر سبتمبر 2023 ابرام اتفاق هبة يهم دراسة محطة تطهير المياه المستعملة بقابس.



واكد ان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "ستواصل التعاون من اجل تنمية تونس والمساهمة في تدعيم العلاقات بين تونس

واليابان".



وبين سفير اليابان بتونس، اوسوغا تاكيشي ، من جانبه، انه منذ الانطلاق في تنظيم ندوة "تيكاد" سنة 1993، تميزت هذه التظاهرة عن باقي التظاهرات الدولية بانفتاحها وتعدد اطرافها.



وذكر ان 48 بلدا افريقيا حضر ندوة "تيكاد 8" ومثل 20 بلدا منها رئيس دولة وحكومة، وتم خلالها التوقيع على 92 مذكرة تفاهم تشمل 6 منها تونس.



واضاف ان 30 مليار دولار هي قيمة التمويلات العمومية والخاص التي سيتم استثمارها خلال السنوات الثلاث القادمة



ولاحظ السفير الياباني ان ندوة "تيكاد 9" التي ستحتضنها مدينة يوكوهاما سنة 2025 تتضمن برمجة العديد من الاحداث مثل المنتدى حول المدينة النظيفة المزمع عقده يوم 30 سبتمبر الجاري بنابل والندوة حول قطاع الصحة التي تمت برمجة تنظيمها في تونس خلال شهر فيفري 2024 والاجتماع الوزاري التحضيري الذي ينعقد بطوكيو سنة 2024





انجازات ندوة "تيكاد 8" تشمل مختلف المجالات في افريقيا



ذكر الممثل المقيم السابق بتونس للوكالة اليابانية للتعاون الدولي، اونو شوهاي، ان ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في افريقيا "تيكاد 8" اعلنت عن تمويلات بقيمة 5 مليار دولار امريكي من المساعدات للقطاع الخاص عبر مبادرة المساعدة المعززة للقطاع الخاص مع البنك الافريقي للتنمية.



وجرى التوقيع في غضون سنة، على اتفاق قرض بقيمة 2ر2 مليار دولار امريكي مع الكوت ديفوار وبوتسوانا وتنزانيا والبنك الافريقي للتنمية.



واعلنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في ما يهم مجال تطوير الكفاءات عن تامين تكوين لفائدة 300 الف شخص لا سيما في قطاعات الصناعة والصحة والعلاج الطبي والفلاحة والعدالة والإدارة.



وقال شوهاي "كوننا عبر مشاريع ودورات تدريبية زهاء 324 134 شخص في قطاعات الفلاحة والاعمال والاقتصاد الازرق ومنهجية "كايزن" وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والصحة والبيئة وغيرها...".



كما ركزت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في ما يهم الترابط والاستثمارات في قطاع البنى التحتية ذات الجودة، وذلك منذ ندوة "تيكاد 5" سنة 2013، على الارتقاء بمفهوم "الممرات الاقتصادية" مع مبادرة وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية - مشروع الشراكة الجديدة للتنمية في افريقيا، التي وضعت حصيلة 10 سنوات من تطور برنامج تنمية البنى التحتية في افريقيا

وقال المسؤول "يمكننا ملاحظة التطور الحاصل في البنى التحتية العابرة للقارة الافريقية"



كما انخرطت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المجال الاجتماعي لتحسين التغطية الصحية العالمية عبر تكوين اكثر من 11 الف من الاطباء والباحثين في مجال الامراض المعدية وفق شوهاي الذي اوضح بقوله: "لقد تمكنا في غضون سنة من تكوين 6521 شخص عبر مشاريع ودورات تدريبة"



وبدات الوكالة، في سبيل تحسين التصرف في خدمات العلاج في المؤسسات الصحية، وبفضل منهجية "كايزن" ، في تنفيذ مشاريع واوفدت خبراء الى كل من غانا وزيمبابوي ومصر وتونس.



وفي مجال الامن والاستقرار انخرطت الوكالة اليابانية في تكوين 4600 شخص لارساء مؤسسات وتعزيز الحوكمة في المجالين القضائي والاداري. وقد تم في هذا الصدد تكوين اكثر من الفي شخص في اليابان (المكافحة الدولية للارهاب والادارة العمومية والحوكمة المحلية وغيرها...)، وفق ما ذكره المتحدث



وتدعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في زهاء 150 منطقة وبلد في طريق النمو انطلاقا من خلال شبكة من 96 مكتب عبر العالم