القصرين: المساحات المبرمجة لإنتاج "الزقوقو" خلال الموسم الفلاحي الحالي تقدر ب19786 هكتارا اي ما يعادل 1356 طنا من الحبوب

تقدر المساحات المبرمجة لإنتاج مخاريط الصنوبر الحلبي "الزقوقو" بولاية القصرين، خلال الموسم الفلاحي الحالي ب19786 هكتارا اي ما يعادل 1356 طنا من حبوب "الزقوقو" مقابل 379 طنا السنة الفارطة متأتية من مساحة مبرمجة تقدر ب17497 هكتارا .



وتحتل الجهة سنويا المراتب الأولى في إنتاج حبوب الصنوبر الحلبي، وتتركز مواطن إنتاج هذه المادة في غابات معتمديات العيون وتالة وحيدرة وفوسانة وسبيطلة، وفق المعتمد الأول بالولاية أحمد الحامدي.





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وبين الحامدي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن المساحات الغابية المستغلة لإنتاج حبوب "الزقوقو" بولاية القصرين، شهدت منذ سنة 2011 إلى حدود اليوم تقلصا نظرا لتحول عدد من غابات وجبال الجهة إلى مناطق عسكرية مغلقة وبسبب الحرائق المتتالية والتغيرات المناخية وبسبب حشرة القلف "السكوليت" التي قال إنها أتت على ما يقارب ال25 ألف هكتار من أشجار الصنوبر الحلبي بالولاية، إضافة الى المخالفات الغابية المتكررة من قطع للأشجار ورفعها دون رخصة .



وذكر بالمناسبة أن ولاية القصرين تتصدر المرتبة الأولى وطنيا من حيث مساحاتها الغابية المقدرة ب158 ألف هكتار اي ما يمثل 19 بالمائة من مساحة الولاية، وتحتل وطنيا 20 بالمائة من مساحة الغابات و36 بالمائة من غابات الصنوبر الحلبي .