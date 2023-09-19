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الرابطة الثانية: مرجان طبرقة يدخل في تربص تحضيري يستمر الى غاية 23 سبتمر

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 14:51 قراءة: 0 د, 35 ث
      
دخل مرجان طبرقة تربصا اعداديا يستمر الى غاية السبت 23 سبتمبر الجاري بالمركب الرياضي بطبرقة.
وكان مرجان طبرقة قد استعد لعودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الثانية في الموسم الجديد 2023 - 2024 باجراء عدد من المباريات الودية، مع كل من هلال شلغوم العيد الجزائري انتهت على فوز الفريق الجزائري بنتجية 2 - 1،  و اجراء  لقاء  مع  فريق الخضراء الرياضية انتهى على نتيجة التعادل 1 - 1.
وسيخوض فريق مرجان طبرقة بطولة الرابطة المحترفة الثانية ضمن المجموعة الاولى الى جانب شبيبة القيروان -امل حمام سوسة -سبورتينغ بن عروس - هلال مساكن - النجم الرادسي - مستقبل وادي الليل - النادي القربي - القلعة الرياضية - شبيبة العمران - نادي حمام الانف - جمعية اريانة -جندوبة الرياضية


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