الرابطة الثانية: مرجان طبرقة يدخل في تربص تحضيري يستمر الى غاية 23 سبتمر

دخل مرجان طبرقة تربصا اعداديا يستمر الى غاية السبت 23 سبتمبر الجاري بالمركب الرياضي بطبرقة.

وكان مرجان طبرقة قد استعد لعودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الثانية في الموسم الجديد 2023 - 2024 باجراء عدد من المباريات الودية، مع كل من هلال شلغوم العيد الجزائري انتهت على فوز الفريق الجزائري بنتجية 2 - 1، و اجراء لقاء مع فريق الخضراء الرياضية انتهى على نتيجة التعادل 1 - 1.

وسيخوض فريق مرجان طبرقة بطولة الرابطة المحترفة الثانية ضمن المجموعة الاولى الى جانب شبيبة القيروان -امل حمام سوسة -سبورتينغ بن عروس - هلال مساكن - النجم الرادسي - مستقبل وادي الليل - النادي القربي - القلعة الرياضية - شبيبة العمران - نادي حمام الانف - جمعية اريانة -جندوبة الرياضية

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