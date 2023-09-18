القصرين : سيتم في أقرب الاجال توفير كافة مستلزمات العودة المدرسية لتلامذة المدرسة الإبتدائية "فج بوحسين" ( المعتمد الأول)

أكد المعتمد الأول بولاية القصرين أحمد الحامدي ، اليوم الإثنين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه سيتم في أقرب الاجال توفير كافة مستلزمات العودة المدرسية لتلامذة المدرسة الإبتدائية "فج بوحسين" الواقعة سفح جبل الشعانبي في معتمدية القصرين الجنوبية الذين عادوا في مفتتح السنة الدراسية 2023 -2024 إلى فصولهم دون أدنى متطلبات العودة المدرسية والبالغ عددهم 75 تلميذا وتلميذة من مختلف المستويات التعليمية.

وبين المعتمد الأول بالمناسبة أن اللجنة اللجهوية للتضامن الإجتماعي انطلقت مؤخرا في توزيع 5 آلاف مساعدة إجتماعية مدرسية لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل والفاقدة للسند بمختلف معتمديات الولاية كما أن الجمعيات المدنية بالجهة خصصت ما يقارب 4 آلاف مساعدة مدرسية للتلامذة الفقراء والمحتاجين ، مشيرا الى حرص السلط الجهوية على دعم جميع التلاميذ المنحدرين من عائلات فقيرة ومحتاجة في سبيل تميكنهم من حقهم في مزاولة تعليمهم مثلهم مثل بقية أترابهم .

يشار الى أن أغلب تلامذة المدرسة الإبتدائية "فج بوحسين" عادوا السنة الفارطة أيضا وما قبلها ، دون أدوات مدرسية، بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة والقاسية لعائلاتهم. وقد تدخلت جمعيات مدنية وساهمت في توفير هذه الأدوات مما يتطلب ادراج تلامذة هذه المدرسة ضمن برنامج الشؤون الإجتماعية في سبيل تمكينهم سنويا بشكل آلي من مستلزمات عودتهم المدرسية .

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