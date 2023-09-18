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المهدية: طعن تلميذ بمعهد أبو القسام الشابي بعد شجار بين عدد من التلاميذ

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 16:10 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تعرض تلميذ بمعهد "أبو القاسم الشابي بالشابة"، صباح الاثنين، إلى عملية طعن بعد شجار جد بين عدد من التلاميذن وفق ما أكده المندوب الجهوي للتربية بالمهدية سفيان الكامل في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء

وتفيد المعطيات " أن شجارا جد بين عدد من التلاميذ بمرأب الدراجات بالمعهد المذكور نجم عنه طعن تلميذ يدرس بالسنة الثالثة علوم بسكين مما خلف حالة من الذعر والارتباك بين صفوف التلاميذ والإطار التربوي والإداري والأولياء.

...

وتدخل أعوان الحماية المدنية ليوقفوا النزيف وينقلوا المصاب إلى المستشفى الجامعي الطاهر صفر حيث تجري متابعة حالته طبيا .

وقد تم اصدار برقية تفتيش في الأشخاص الضالعين في عملية الطعن والعنف قبل أن يتم ايقافهم من قبل أعوان الأمن بالشابة.

واحالت الحادثة اهتمام الأولياء والقائمين على المؤسسات التربوية والسلطات الأمنية وجميع المتدخلين إلى البحث عن سبل مكافحة ظاهرة العنف داخل وفي محيط المؤسسات التربوية..فقد كان الاهتمام، في الجلسات المخصصة للنظر في الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد ، ينصب على طرق تأمين المؤسسات التربوية سواء من الدخلاء أوسبل مكافحة العنف بين التلاميذ، والتي يشترك الجميع في دعمها ونشرها.


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