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بطولة افريقيا للصغريات لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز هلى نظيره الجزائري 29-16

Publié le Dimanche 17 Septembre 2023 - 21:45 قراءة: 1 د, 11 ث
      
فاز المنتخب التونسي للصغريات لكرة اليد على نظيره الجزائري 29-16 مساء اليوم الاحد في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى لبطولة افريقيا للعبة لهاته الفئة العمرية التي تحتضنها القاعة المغطاة محمد االمزالي بالمنستير من 16 الى 23 سبتمبر الجاري .


الاحد 17 سبتمبر 2023
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المجموعة الاولى
غينيا - نيجيريا 23-20
تونس - الجزائر 29-16

السبت 16 سبتمبر 2023
الجزائر- نيجيريا 18-28
تونس - غينيا 18-18

الترتيب
1-تونس 3 2
غينيا 3 2
3- نيجيريا 2 2
4 - الجزائر 0 2

المجموعة الثانية
الاحد 17 سبتمبر 2023
انغولا - الكونغو الديمقراطية 37-13
مصر - المغرب 40-12
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السبت 16 سبتمبر 2023
مصر - الكونغو الديمقراطية 0-10بالغياب
انغولا - المغرب 37-15

الترتيب
1- مصر 4 2
- انغولا 4 2
3- المغرب 0 2
4-الكونغو الديقراطية 0 2


الاثنين 18 سبتمبر 2018 راحة لكل المنتخبات

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
المجموعة الاولى
س14/ غينيا - الجزائر
س18 و30/ تونس - نيجيريا

المجموعة الثانية
س11/ المغرب - الكونغو الديمقراطية
س16/ مصر - انغولا

ملاحظة / تتاهل الى الدور ربع النهائي المقرر يوم 20 سبتمبر الجاري كل منتخبات الدور الاول من المجموعتين مع مراعاة الترتيب في نهاية ذلك الدور, حيث يواجه صاحب المركز الاول في المجموعة الاولى صاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية. ويلتقي المنتخب صاحب المركز الثاني في المجموعة الاولى ثالث المجموعة الثانية ويواجه المنتخب الثالث في المجموعة الاولى ثاني المجموعة الثانية ويلتقي المنتخب صاحب المركز الرابع في المجموعة الاولى صاحب صدارة المجموعة الاولى.


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