شركة الشحن والترصيف تتسلم معدات جديدة وتؤمّن الأحد تفريغ وشحن 11 باخرة وفق المعايير الدولية





تونس 17 سبتمبر (وات) - أعلنت الشركة التونسية للشّحن والتّرصيف، الاحد، عن تسلّم معدات شحن جديدة، تتمثل في غرّافات كبيرة الحجم بهدف دعم جهود الموانيء المعنية بتفريغ البواخر المحملة بالحبوب.

وأوضحت الشركة في بلاغ نشر على صفحة وزارة النقل على "فايسبوك"، أنّ هذه الاقتناءات تندرج ضمن تنفيذ البرنامج الاستثماري للشركة لتعزيز أسطول معدّات الشّحن والمناولة بالموانئ والمساهمة في تطوير منظومة مناولة الحبوب.



كما أكدت الشّركة التّونسية للشّحن والتّرصيف، من جهة أخرى، انها تمكنت من تأمين عمليات شحن وتفريغ بمردودية حسب المعايير الدولية لنحو 11 باخرة، في آن واحد، وذلك على الساعة الواحد من صباح اليوم الأحد، في كل من ميناءي رادس وحلق الوادي والميناء متعدّد السّوائب.وثمّنت وزارة النقل في هذا الصدد، الجهود المبذولة للرفع من أداء هذه الشركة وتحسين خدمات قطاع النقل البحري والموانئ ودفع الاقتصاد الوطني.وكان وزير النّقل ربيع المجيدي، دعا، خلال جلسة عمل عقدها الاثنين 11 سبتمبر 2023، ديوان البحرية التجارية والموانئ إلى إحكام التنسيق مع ممثلي وزارة الفلاحة من خلال تبادل المعطيات لحل الإشكاليات وتأمين عمليات تفريغ حمولات المواد الغذائية، سواء الحبوب أو غيرها، من السفن في أفضل الظروف بتضافر جهود الأطراف المعنية.وأوصى المجيدي، في السياق ذاته، بتعزيز الرقابة بمختلف مكونات الميناء وتأمين كافة العمليات التجارية والفنية على غرار مناولة الشحن والتفريغ والترصيف ورفع البضائع، علاوة على التنسيق وتبادل البيانات والمعطيات بين مختلف المتدخّلين بالميناء.وقد حثّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، خلال زيارة تفقد أداها إلى ميناء رادس، يوم 28 أوت 2023، على التّسريع في عمّليات افراغ القمح المورد من البواخر والعمل على تهيئة المخازن والرّفع من طاقة استيعابها ومزيد الاعتناء بفضاءات العمل بالميناء شكلا ومضمونا، في ظل الوضع الصعب الذي تمر به تونس جراء التغيرات المناخيّة والنقص الحاصل في انتاج الحبوب.