افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2023-2024 في الجهات





سيدي بوزيد: أكثر من 100 ألف تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة





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التحق، اليوم الجمعة، أكثر من 100 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف المؤسسات التربوية بولاية سيدي بوزيد، منهم 61471 بالمرحلة الابتدائية يشرف عليهم حوالي 8000 إطار، من بينهم 3400 أستاذ و4070 مدرسا ابتدائيا، حسب ما أكده المندوب الجهوي للتربية منصف قاسمي في تصريح لصحفي "وات".



وأشار قاسمي إلى وجود 323 مؤسسة تربوية للتعليم الابتدائي، منهم إحداث جديد يتعلق بمدرسة الرقاب، التي أنهت أشغالها بنسبة 100 بالمائة وتستوعب حاليا 180 تلميذا.



كما بين ان العودة المدرسية كانت في ظروف "طبيعية"، حيث أنهت المندوبية الجهوية للتربية بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، استعداداتها وتمت برمجة 27 مشروع صيانة يتصل ب7 مجموعات صحية و20 قاعة مدرسية وأيضا 25 مشروع توسيع انتهت أشغالها باستثناء 4 مشاريع منها.



وبين انه تم أيضا توزيع 1700 طاولة مزدوجة او فردية و398 سبورة و80 خزانة جديدة على المؤسسات التربوية وتجهيز 11 فضاء لمرحلة التحضيري وتمكين 227 مؤسسة ابتدائية من تجهيزات للأقسام التحضيرية



وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أشار إلى انه تم ضبط احتياجات الفصول لمختلف مؤسسات الابتدائي والإعدادي والثانوي، وانطلقت المندوبية في إجراء حركات النقل في مختلف الأسلاك التربوية حيث بلغ عدد المراكز الشاغرة حوالي 40 مركزا في انتظار تعيين الناجحين الجدد من شعبة علوم التربية.







توزر: انطلاق استغلال المعهد النموذجي في مفتتح السنة الدراسية والمؤسسات التربوية تستقبل مجموع 24460 تلميذا في مختلف المراحل التعليمية



فتح المعهد النموذجي أبوابه لاستقبال تلاميذه، اليوم الجمعة، تزامنا مع بداية السنة الدراسية الجديدة 2023 / 2024، حيث استقبل 87 تلميذا موزعين على 05 فصول وهي السنة الأولى ب 25 تلميذا والسنة الثانية 26 تلميذا والسنة الثالثة 23 تلميذا والسنة الرابعة ب13 تلميذا يتولى تدريسهم 11 أستاذا، بحسب ما ذكره المكلف بالإعلام بالمندوبية الجهوية للتربية بشير خليل لصحفية "وات".



وأضاف المصدر ذاته أن هذه المؤسسة التربوية ليست احداثا جديدا، بل تأخر استغلالها، وتم مؤخرا الانتهاء من ربطها بالتيار الكهربائي، وتكفلت الإعدادية النموذجية خلال السنوات الماضية بتوفير فضاءات تدريس لتلاميذ المعهد النموذجي الى حين بداية استغلاله.



وقد افتتحت السنة الدراسية الجديدة في ظروف عادية، وفق المصدر ذاته، حيث استقبلت المؤسسات التربوية في جميع المراحل التعليمية مجموع 24460 تلميذا ويتوزع هذا العدد الى 12854 تلميذا في 568 فصلا ب50 مدرسة ابتدائية بكامل الولاية، يتولى تدريسهم 800 معلم.



وبالنسبة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي فينقسم عدد التلاميذ الى 5898 تلميذا في المدارس الإعدادية موزعين على 220 فصلا و5717 في المعاهد الثانوية وقع توزيعهم على 235 فصلا يتولى الاشراف على تدريسهم 935 أستاذا.



وتحدث المصدر كذلك عن جاهزية جميع المؤسسات لتأمين العودة المدرسية في أحسن الظروف وذلك نظرا لعدم وجود ما من شأنه إعاقة أو تعطيل الدروس من ناحية الاشغال، حيث تتواصل أشغال توسعة فقط في المدرسة الابتدائية الشابية، وفق قوله.



وبين أن الاستعدادات انطلقت منذ أفريل من العام الجاري بتشكيل لجان جهوية ومحلية تحت اشراف السلطة الجهوية والمحلية الى جانب تأمين زيارات لكافة المؤسسات للوقوف على الصعوبات وتذليلها.







مدنين: افتتاح سنة دراسية جديدة دون احداثات على مستوى البناءات واجراءات لتواصل الاشغال ببعض المؤسسات



مثلت متابعة ظروف انطلاق العودة المدرسية الجديدة بعدد من المؤسسات التي تشهد اشغالا، محل زيارة والي مدنين سعيد بن زايد والمندوب الجهوي للتربية كمال بالزاوية للوقوف على الاجراءات الاستثنائية التي تم اقرارها لتامين العودة دون تاثرها بتواصل الاشغال.



وتهم الاشغال، صيانة مبيت المعهد النموذجي بمدنين، والمدرسة الابتدائية طريق قابس بمدنين، والاعدادية النموذجية بمدنين، حيث شملت هذه المؤسسات اجراءات وحلول تتمثل في ابقاء البنات بمبيت المعهد النموذجي ونقل الذكور مؤقتا الى المركز الجهوي لتكوين وتطوير الكفاءات بمدنين، الى حين انتهاء الاشغال، مع تامين عملية تنقلهم صباحا ومساء، وفق المندوب الجهوي للتربية جمال بالزاوية.



وبالنسبة للمدرسة الابتدائية طريق قابس، التي شهدت اشغال صيانة للمجموعة الصحية، فتم حل الاشكال المتعلق بالربط بشبكة التطهير، وينتظر ان تكون هذه المجموعات الصحية صالحة للاستغلال يوم الاثنين، في حين ستتواصل اشغال صيانة شاملة للمطعم والمبيت بالاعدادية النموذجية بمدنين بسبب انطلاقها قبل العودة بنحو شهر، لامر يهم الصفقة، وسيتم مؤقتا توفير قاعة اكل فقط مع تامين وجبات الاكل من المعهد النموذجي وابقاء التلاميذ بالمبيت مع تواصل اشغال صيانته باجزاء (يتم بانهاء اشغال جزء، الانطلاق في اشغال جزء اخر)، وفق المندوب.



ويشهد من جهة اخرى معهد جربة اجيم، اشغال صيانة اوشكت على النهاية، حيث لم يتبق سوى الربط بشبكة الانترنات التي تعهد المقاول بانهائها قريبا تزامنا مع تزويد المؤسسة بالالياف البصرية ذات التدفق العالي، وستتعطل مخابر الاعلامية الى حين الربط بالشبكة مع تعطل العمل الاداري، وفق مدير المعهد.



يذكر ان هذه السنة الدراسية الجديدة، لم تشهد احداثات على مستوى البناءات الجديدة في اي مستوى من التعليم، ليبقى عدد المؤسسات التربوية 337 مؤسسة منها 252 مدرسة ابتدائية و50 مدرسة اعدادية و32 معهدا ثانويا و3 مدارس اعدادية تقنية ستستقبل جميعها في هذه السنة التربوية الجديدة 116 الف تلميذ وتلميذة، مسجلة زيادة تراوحت بين 3 و10 بالمائة، حسب مستويات التعليم الثلاثة، ما جعل معدل الكثافة داخل الفصل تشهد ارتفاعا الى 29 فاصل 4، مقابل 26 فاصل 9 في السنة الدراسية المنقضية.



وشهد محيط المؤسسات التربوية اليوم مع عودة التلاميذ وما خلقته من حركية على الطرقات تواجدا امنيا مكثفا لتامين حركة الجولان والمرور مع حملات تحسيسية للمجتمع المدني للتوعية بالسلامة المرورية والسياقة المتزنة واحترام قواعد المرور سواء للمترجلين او السواق.



وعلى غرار كل عودة دراسية، لم تخلو هذه العودة من مبادرات مدنية مختلفة وخاصة للتلاميذ الجدد بتوزيع هدايا وتزيين قاعات وغيرها من المبادرات الرمزية الهادفة الى الترغيب على الدراسة واعترافا بالجميل للمدرسة.







بنزرت: قرابة 100 الف تلميذ وتلميذة يلتحقون بمقاعد الدراسة بمناسبة العودة المدرسية



افاد المندوب الجهوي للتربية ببنزرت محمد كسوري، ان السنة الدراسية الجديدة بالجهة عرفت التحاق قرابة 100 الف تلميذ وتلميذة بكافة المراحل والسنوات بمؤسساتهم التربوية، داعيا الى تثمين الاضافات والمنجزات والحفاظ عليها.



من جانبه، اطلع رئيس المجلس الجهوي للتربية والي بنزرت سمير عبد اللاوي، لدى اشرافه على انطلاق السنة الدراسية الجديدة، على الاستعدادات اللوجستية المنجزة بمدرسة شارع بورقيبة ببنزرت الشمالية، عقب استكمال اشغال إعادة تهيئتها بالكامل باعتمادات ناهزت ال900 الف دينار، علاوة على التحضيرات الإدارية والبيداغوجية التي تم القيام بها عموما لانجاح السنة الدراسية بكامل الفضاءات التعليمية بالجهة، وتامين احسن الظروف لاستقبال اطار التدريس والتلاميذ والاداريين بمناسبة العودة المدرسية.



وكانت مصالح المندوبية الجهوية للتربية اشارت في تقرير فني عرض خلال جلسة عمل خصصت لضبط الاستعدادات لانجاح السنة الدراسية، ان المنصة اللوجستية التربوية بالجهة ، شهدت إضافات عدة من شانها التقليص من ارتفاع الكثافة في عدد من المناطق بالجهة، وتامين عودة مدرسية مريحة من جانب اخر، على غرار احداث فضاءات تعليم تحضيري بكل من مناطق العلي والقارصية والمناصرية والعتيبة والجواودة، وجاري العمل على استكمال انجاز فضاءات تعليم تحضيري بكل من حي البساتين والخترشة وكاب سيراط ، وإعادة فتح المدرسة الابتدائية حي البساتين بعد تجديدها بالكامل



كما يجرى إنجاز توسعة هامة بابتدائية الجواودة وصيانة ابتدائية الحبيب الغربي، وتوسعة اعدادية راس الجبل وإنجاز 4 قاعات جديدة بها وتوسعة اعدادية بوقطفة ببنزرت بانجاز قاعتين جديدتين بها، علاوة على إعادة فتح اعدادية شارع بورقيبة ببنزرت وهي من المدارس النموذجية والرمز بالمنطقة والجهة ككل، باعتبارها من الفضاءات التربوية التاريخية، حيث تم تجديدها وتهيئتها بالكامل، على غرار استكمال القسط الأول من اعدادية باستور بماطر



وتم بالنسبة لهذه المرحلة من التعليم استكمال مشروع صيانة اعدادية بوقطفة ببنزرت لاستقبال أبنائها ومربيها، والعمل على توسعة معهد باش حامبة وإنجاز 6 قاعات جديدة به للتدريس والمراجعة وقاعة اختصاص، مع برمجة إحداث معهد الماتلين في غضون سنة 2024

