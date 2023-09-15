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وزير الداخلية يتباحث مع سفيرة المملكة المتحدة بتونس ملف الهجرة غير النظامية

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 08:05 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تطرّق لقاء جمع وزير الداخلية كمال الفقي، يوم الخميس بمقر الوزارة، بسفيرة المملكة المتحدة بتونس هيلين ونترتون، إلى ظاهرة الهجرة غير النظاميّة.

واستعرض الوزير ما تبذلهُ مُختلف هياكل الدّولة التونسيّة والوحدات الأمنيّة من مجهُودات للتصدّي لهذه الظاهرة من جهة، وتوفير الحماية والرّعاية للمُهاجرين غير النظاميّين الموجودين بمُختلف جهات البلاد من جهة أخرى، "رغم المغالطات وحملات الإساءة التي تتعرّضُ لها تونس بدفع من بعض الأطراف المشبُوهة"، حسب ما جاء في بلاغ للداخلية.

...

وجرى الاتفاق، وفق ذات المصدر، على مزيد دعم التعاون المشترك ومواصلة التنسيق بين الجانبين خاصّة فيما يتعلّق بمواضيع الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للدول، فضلا عن مجالات مكافحة الإرهاب والتصرّف في الأزمات والتخطيط الاستراتيجي، والانطلاق في تفعيل مقتضيات وبنود مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها سنة 2016 بين البلدين.
كما مثّل هذا اللقاء مُناسبةً لاستعراض برامج التعاون بين الجانبين في مجالات اهتمام وزارة الداخلية وسبل الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وذلك عبر وضع برامج مشتركة تقوم على تبادل التجارب والخبرات وتوفير الدعم بالتكوين والتجهيزات.
وحضر اللقاء، إلى جانب الوفد المُرافق للسفيرة، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني والمدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.


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