اقرار برنامج لدعم خزن 20 الف طن من التمور لمدة اربعة اشهر بداية من غرة نوفمبر 2023

أقرّت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، برنامجا لدعم خزن 20 ألف طن من التمور لمدّة أربعة اشهر، بداية من غرّة نوفمبر 2023، بحسب ما صرّحت به، الخميس، الممثّلة عن الادارة العامة للانتاج الفلاحي، درصاف بن أحمد.



وأفادت بن أحمد، خلال إنعقاد الندوة الصحفيّة الدورية لوزارة الفلاحة، أنّ الوزارة ستوفر 50 دينار للطن في الشهر لمدّة شهرين بكلفة 2 مليون دينار، و25 د/طن/شهر لمدّة شهرين بكلفة 1 مليون دينار.





ورجّحت المسؤولة، إنتاج 389 ألف طن من التمور، خلال الموسم 2023-2024، مقابل 340 ألف طن خلال الموسم 2022 /2023 (بزيادة بنسبة 14،4 بالمائة)، موزعة بين 328 الف طن دقلة نور (زيادة ب15 بالمائة) و61 الف طن من أصناف المطلق (زيادة ب9،6 بالمائة).وسيتم إقتناء 1 مليون صندوق بلاستيكي، وفق بن أحمد، بحساب 0،500 دينار للصندوق سعة 12 كلغ و1 دينار للصندوق من سعة 20 كلغ، وذلك في اطار الاجراءات المتخذة لانجاح موسم التمور 2023-2024.كما سيقع الترفيع في قيمة التمويلات المرصودة لموسم التمور من 3 الى 5 مليون دينار، واصدار المنشور المشترك بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك التونسي للتضامن، حول تمويل موسم التمور.وبيّنت بن احمد، في هذا الصدد، ان الاسعار المرجعية عند الانتاج، في اطار الترويج لتمور، قد حددت ب 5د/كلغ لدقلة النور (الشمروخ) صنف 1 أحجام جيّدة، و4،4 د/كلغ لتمور دقلة نور شمروخ صنف 1 احجام متوسطة و3 د/كلغ تمور دقلة نور بث صنف 1، علاوة على برنامج ترويجي على المستوى الداخلي والخارجي (فضاء المنتج الى المستهلك وشهر التمور والمشاركة في المعارض الدولية).وذكرت المسؤولة، أنّ حصيلة الإنتاج خلال الموسم الفلاحي 2022-2023، قدرت ب 340 الف طن، مقابل 368 الف طن خلال الموسم، الذي سبقها وتسجيل 9 بالمائة من الصادرات الفلاحية و10 بالمائة من الصادرات الغذائية.وفي اطار الحملة الوطنية لمكافحة عنكبوت الغبار "بوفروة"، اكدت بن احمد، انه سيقع توزيع 83 طن من مادة الكبريت المائي (البخارة)، مدعمة بنسبة 70 بالمائة، اضافة الى المداواة العلاجية عبر توفير مبيدات مجانا لصغار الفلاحين والمقدرة بحوالي 1000 لتر من المبيد البيولوجي و200 كلغ من المبيد الكيميائي لولايتي توزر وقبلي.كما سترفع الوزارة، بحسب الممثلة عن الادارة العامة للانتاج الفلاحي، بصفة استثنائية في منحة اقتناء الناموسية من 60 الى 80 بالمائة، بالنسبة لكمية 3ر2 مليون وحدة.وذكرت بن احمد، في نفس الاطار، ان عدد العراجين الجملية المغلفة قد بلغ 7،69 مليون عرجون (5،65 مليون عرجون بالناموسية و2،04 مليون عرجون بالبلاستيك).