التمديد في آجال قبول ملفات الإنتاج والإنتاج المشترك للأعمال الموسيقية (مسرح الأوبرا)

أعلنت مؤسسة مسرح الأوبرا عن التمديد في آجال قبول ملفات الترشح لتقديم الإنتاج والإنتاج المشترك للأعمال الموسيقية، إلى غاية يوم 25 سبتمبر الحالي (منتصف النهار كحد أقصى).

وكان آخر أجل لتقديم الترشحات هو يوم 10 سبتمبر.

ويتعين على الفنانين المحترفين وهياكل الإنتاج المحترفة وكل الراغبين في المشاركة تقديم ترشحاتهم على أن يتضمن الملف مطلب ترشح موجه إلى المدير العام لمسرح الأوبرا مُمضى ومختوم من قبل صاحب المشروع أو وكيل المؤسسة، فضلا عن نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة لصاحب المشروع ونسخة من بطاقة تعريف المؤسسة RNE (بالنسبة للمؤسسات) فضلا عن نسخة من بطاقة الاحتراف، وسيرة ذاتية تتضمن العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

وينبغي على أصحاب الملفات الراغبين في الترشح أيضا تقديم الفكرة العامة للمشروع والتصوّر الفني، وجذاذة تقنية إلى جانب النوتة الموسيقية ونموذج صوتي، وكذلك القائمة الإسمية للفريقين التقني والفني المشاركين في العمل.



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وينبغي أن يتضمن الملف كذلك شهادة تثبت التصريح أو ايداع المصنّفات الأدبية والفنيّة المستعملة في المشروع لدى المؤسسة التونسيّة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والميزانية التقديرية للمشروع ضمن جدول مُفصّل ودقيق، علاوة على الرزنامة الزمنية المقترحة لتنفيذ المشروع.

وعلى الراغبين في الترشح إرسال مطالبهم حصريا عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي: production@opera-tunis.tn