سيدي بوزيد: أكثر من 12 ألف منتفع بالنقل المدرسي مع انطلاق العودة المدرسية

تجاوز عدد المنتفعين بالنقل المدرسي بولاية سيدي بوزيد، 12 الف تلميذ، وبلغ عدد الخطوط المستغلة 100 خط، مع وجود العديد من الطلبات الاخرى التي تجاوزت 20 مطلبا لإحداث خطوط جديدة في اغلب المعتمديات، حسب مدير الفرع الجهوي للنقل القوافل بولاية سيدي بوزيد حمزة ناجي .



وبين ناجي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء ان اسطول الحافلات المخصصة للنقل المدرسي يقدر بالولاية ب69 حافلة منها 52 جاهزة حاليا، ليطرح ذلك العديد من الإشكاليات أبرزها عدم قدرة الشركة على تغطية كل الخطوط في ظروف طيبة واضطرارها الى نقل اعداد من التلاميذ أكثر من المسموح به وإلغاء الخطوط البعيدة لاستغلال حافلاته في النقل المدرسي.





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وأشار الى أنه من المنتظر أن تعزز شركة القوافل خلال مفتتح العام الجديد ب21 حافلة مستعملة مستوردة و14 حافلة جديدة منها 9 حافلات (7مزدوجة و 2 عادية ) مخصصة للنقل المدرسي، ضمن برنامج إستثنائي سيكون لولاية سيدي بوزيد نصيب منه للتخفيف من حمولة الحافلات وإضافة خطوط جديدة.



يشار الى ان عملية بيع الإشتراكات المدرسية والجامعية التابعة للفرع الجهوي للنقل "القوافل" بسيدي بوزيد، قد انطلقت منذ بداية الشهر في 4 نقاط بيع بكلّ من سيدي بوزيد المدينة و معتمديات المكناسي و بئر الحفي و سيدي علي بنعون، ليقع تعميمها في بقية المعتمديات هذا الاسبوع تزامنا مع العودة المدرسية.