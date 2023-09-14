بلدية المحلة يتعاقد مع اللاعب التونسي نور الزمان الزموري

ضم فريق بلدية المحلة المصري الى صفوفه اللاعب التونسي نور الزمان الزموري وذلك بالتعاقد معه لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر .

ويشغل اللاعب نور الزمان الزموري صاحب الـ 25 عاما خطة مدافع، وقد سبق له تقمص أزياء أمل جربة والنادي الصفاقسي، كما خاض تجربة احترافية خارج تونس، مع الاسماعيلي المصري.

يذكر أنّ بلدية المحلة عاد الى مصاف فرق النخبة في البطولة المصرية، وذلك بعد غياب طويل منذ موسم 2007 – 2008.





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