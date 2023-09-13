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الاتحاد المنستيري: غياب الترشحات لرئاسة الجمعية

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 18:43 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اعلنت الهيئة المستقلة لانتخابات الهيئة المديرة لجمعة الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم الاربعاء عن عدم وجود اية قائمة مترشحة للجلسة العامة الانتخابية للنادي المقرر اجراؤها يوم 19 سبتمبر الجاري.
واوضح الاتحاد المنستيري عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان الهيئة المستقلة لانتخابات الهيئة المديرة للفريق برئاسة محسن قبوج, قد اعلمت الهيئة التسيرية بعدم تقديم اية قائمة مترشحة في الاجال القانونية (الاربعاء 13 سبتمبر على الساعة الخامسة مساء) وذلك لاتخاذ ماتراه صالحا ضمانا لمصلحة الجمعية.
يذكر ان الاتحاد المنستيري قد اعلن سابقا عن تعيين هيئة تسييرية للفريق برئاسة امير الحيزم, الى حين انعقاد الجلسة العامة الانتخابية, بعد انسحاب احمد البلي رئيس الهيئة المديرة لاسباب خاصة.

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