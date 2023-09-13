عدد زوّار تونس يزيد خلال الاشهر الثماني الأولى من 2023 ويضاهي المؤشرات المسجلة في 2019

أظهرت المؤشرات المتعلّقة بأداء السياحة التونسيّة، خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2023، تحسّنا ملحوظا مقارنة بسنة 2022 وحتّى 2019 السنة المرجعيّة قبل إنتشار الجائحة الصحيّة عبر مختلف بلدان العالم.



وقدّر العدد الجملي للوافدين غير المقيمين على تونس، من 1 جانفي إلى 31 أوت 2023، ب6،232 مليون وافد اي بزيادة بنسبة 62،4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 والعود إلى المستوى ذاته المسجل في 2019، وذلك ما أوردته وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحسب الإحصائيّات الرسمية للإدارة العامّة لشرطة الحدود والاجانب بوزارة الداخلية.





...



ومن أبرز الأسواق، التّي ساهمت في تحقيق هذه المؤشرات، السوق الفرنسية والألمانية، التّي زاد عدد الوافدين منها على التوالي بنسبة 23 بالمائة وبنسبة 66،3 بالمائة، خلال الاشهر الثماني الأولى من سنة 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وبنسبة 11،7 بالمائة و3 بالمائة مقارنة ب2019.



وأسهمت السوق الإسبانية بدورها في نمو عدد زوّار تونس بعد أن زاد الوافدون من هذه السوق، خلال 2023، بنسبة 76،1 بالمائة مقارنة ب2022 وبنسبة 14،6 بالمائة مقارنة بسنة 2019 في ما تطوّر الوافدون من سويسرا ب36،1 بالمائة مقارنة ب2022 وب14،6 بالمائة مقارنة ب2019.

وسجّل عدد السياح، الذين قدموا من إيطاليا إلى تونس إلى حدود يوم 31 أوت 2023 زيادة بنسبة 25،9 بالمائة مقارنة ب2022 وب0،1 بالمائة مقارنة ب2019.

اسبانيا بدورها أسهمت في تحقيق هذا المؤشر من خلال تحقيق زيادة بنسبة 76،1 بالمائة في عدد الوافدين منها مقارنة ب2022 وبنسبة 19،9 بالمائة مقارنة ب2019.



وتحسن عدد الزوار من الولايات المتحدة الامريكية، بدورها، بنسبة 37،1 بالمائة مقارنة بسنة 2022 وبنسبة 30،5 بالمائة مقارنة ب2019، ومن كندا بنسبة 23،7 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية وب35،9 بالمائة مقارنة بالسنة، التّي سبقت انتشار الجائحة الصحيّة.



وأظهر الجزائريون والليبيون إهتماما أكبر بتونس بعد زيادة الوافدين من هذين السوقين على التوالي بنسبة 41،2 بالمائة وبنسبة 26،5 بالمائة مقارنة ب2022 وبنسبة 4،5 بالمائة و20،8 بالمائة مقارنة ب2019.



فيما يتعلّق بالعائدات السياحية فقد بلغت، للفترة ذاتها، بحسب البنك المركزي، قيمة 5،1 مليار دينار أي بزيادة بنسبة 47،2 بالمائة مقارنة بسنة 2022. وتقدر هذه العائدات بحساب الاورور ب1،5 مليار أورو اي بزيادة بنسبة 42،7 بالمائة مقارنة ب2022 وبحساب الدولار 1،6 مليار دولار اي بارتفاع بنسبة 44،8 بالمائة مقارنة ب2022