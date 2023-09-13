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إنقطاع واضطراب توزيع مياه الشرب بعدد من المناطق بولاية قابس

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 10:27 قراءة: 0 د, 23 ث
      
سجّل منذ مساء أمس، الثلاثاء، اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بالحامة والحامة الغربية والمطوية ووذرف وغنوش وقابس الغربية وقابس المدينة وقابس الجنوبية، وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وأوضحت الشركة أن إضطراب وانقطاع توزيع المياه يعود إلى إنقطاع التيّار الكهربائي بمعتمدية الحامّة منذ مساء أمس، الثلاثاء، وتوقف جميع الآبار ومحطّات الضخ بشط الفجيج.

...

وتوقعت الشركة إستئناف التزويد تدريجيا بعد عودة التيّار الكهربائي وإعادة تشغيل كلّ الآبار العميقة ومحطّات الضخّ بشط الفجيج.


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